Мовиться про оборонний сектор програми трансформації. Офіс Президента очікує на приїзд делегації із США з міністром оборони.

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Зеленський має важливі зустрічі в Нью-Йорку

За словами Зеленського, відповідну зустріч організують не на один день в Україні. Саме там вирішать частину плану трансформації.

Ми очікуємо реакцію від адміністрації Байдена,
– наголосив президент України.

Також він зауважив, що в Нью-Йорку може відбутись кілька зустрічей, які є важливими для України. Зеленський вважає, що остаточний результат – це коли слова перетворюються не просто у контракти, а в конкретні дії.

Сигнали ракетної підтримки України

Окрім цього, президент наголосив на сигналах ракетної підтримки для нашої держави. "Щодо "Залізного купола" ще зарано говорити. Але ви чули сигнали від США", – додав Зеленський.

Що таке План трансформації України

  • У Вашингтоні 1 вересня Володимир Зеленський презентував План трансформації України і розповів, якою бачить нашу державу через кілька років.
  • Український лідер запропонував відповідні кроки президентові США під час візиту у Вашингтон.
  • За словами президента, у пріоритеті – верховенство права і правосуддя.
  • Згідно з планом, держава повинна бути безпековим форпостом, цифрового, інфраструктурного та аграрного хабу.