Мовиться про оборонний сектор програми трансформації. Офіс Президента очікує на приїзд делегації із США з міністром оборони.
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Зеленський має важливі зустрічі в Нью-Йорку
За словами Зеленського, відповідну зустріч організують не на один день в Україні. Саме там вирішать частину плану трансформації.
Ми очікуємо реакцію від адміністрації Байдена,
– наголосив президент України.
Також він зауважив, що в Нью-Йорку може відбутись кілька зустрічей, які є важливими для України. Зеленський вважає, що остаточний результат – це коли слова перетворюються не просто у контракти, а в конкретні дії.
Сигнали ракетної підтримки України
Окрім цього, президент наголосив на сигналах ракетної підтримки для нашої держави. "Щодо "Залізного купола" ще зарано говорити. Але ви чули сигнали від США", – додав Зеленський.
Що таке План трансформації України
- У Вашингтоні 1 вересня Володимир Зеленський презентував План трансформації України і розповів, якою бачить нашу державу через кілька років.
- Український лідер запропонував відповідні кроки президентові США під час візиту у Вашингтон.
- За словами президента, у пріоритеті – верховенство права і правосуддя.
- Згідно з планом, держава повинна бути безпековим форпостом, цифрового, інфраструктурного та аграрного хабу.