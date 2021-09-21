Мовиться про оборонний сектор програми трансформації. Офіс Президента очікує на приїзд делегації із США з міністром оборони.

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Зеленський має важливі зустрічі в Нью-Йорку

За словами Зеленського, відповідну зустріч організують не на один день в Україні. Саме там вирішать частину плану трансформації.

Ми очікуємо реакцію від адміністрації Байдена,

– наголосив президент України.

Також він зауважив, що в Нью-Йорку може відбутись кілька зустрічей, які є важливими для України. Зеленський вважає, що остаточний результат – це коли слова перетворюються не просто у контракти, а в конкретні дії.

Нагадаємо! Президент України 20 вересня прибув у США на сесію Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Також у Нью-Йорку він вшанував пам'ять загиблих у терактах 11 вересня.

Сигнали ракетної підтримки України

Окрім цього, президент наголосив на сигналах ракетної підтримки для нашої держави. "Щодо "Залізного купола" ще зарано говорити. Але ви чули сигнали від США", – додав Зеленський.

Що таке План трансформації України