Речь идет об оборонном секторе программы трансформации. Офис Президента ожидает приезда делегации из США с министром обороны.

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У Зеленского важные встречи в Нью-Йорке

По словам Зеленского, соответствующую встречу организуют не на один день в Украине. Именно там решат часть плана трансформации.

Мы ожидаем реакцию от администрации Байдена,

– подчеркнул президент Украины.

Также он отметил, что в Нью-Йорке может состояться несколько встреч, которые являются важными для Украины. Зеленский считает, что окончательный результат – это когда слова превращаются не просто в контракты, а в конкретные действия.

Напомним! Президент Украины 20 сентября прибыл в США на сессию Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Также в Нью-Йорке он почтил память погибших в терактах 11 сентября.

Сигналы ракетной поддержки Украины

Кроме этого, президент отметил сигналы ракетной поддержки для нашего государства. "Насчет "Железного купола" еще рано говорить. Но вы слышали сигналы от США", – добавил Зеленский.

Что такое План трансформации Украины