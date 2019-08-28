Офис Зеленского отказался переезжать в Украинский дом: детали

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от переезда Офиса Президента в Украинский дом.

Теперь они будут искать новое рабочее место для главы государства, передает "Обозреватель" со ссылкой на новоизбранного депутата "Слуги народа" Ивана Юнакова.

Он объяснил это тем, что команда президента не хочет создавать возможные пробки.

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Далеко не факт, что они будут – расчет показал, что их не будет, если мы уберем островки безопасности. Но все равно президент сказал, что не будет пока переезжать в то место,

– пояснил нардеп.

По его мнению, решением этой проблемы мог бы стать новый правительственный квартал далеко от цента столицы, например, на левом берегу Киева.



Проект Офиса Президента в Украинском доме

Также команда Зеленского не отказывается от идеи превратить административные здания на Банковой и Грушевского на что-то другое.

Первое – у нас в Украине, особенно в Киеве, не хватает гостиниц. Это факт. Музеев не хватает. На Банковой, как и говорил от начала Владимир Зеленский, будет музей, в случае, если он переедет,

– добавил нардеп.

Что известно о переезде президентской администрации на Банковой?

О желании перенести Администрацию Президенты с Банковой в Киеве в другое место Владимир Зеленский заявил еще до второго тура президентских выборов. Тогда он пояснял, что не планирует пользоваться президентской резиденцией, потому что не видит в ней смысла. Кроме того, политик призвал членов своей команды искать открытый офис для работы.



Впоследствии помощник президента Андрей Ермак заявил, что работать в здании на Банковой им не очень комфортно, поскольку они отличаются от своих предшественников. По его словам, команда Зеленского хочет работать в более современном и демократическом помещении.



В Государственной службе охраны переезда с Банковой называют не лучшим вариантом, поскольку "в правительственном квартале все же президент будет более защищенным, чем в любом другом новом месте".



В начале июня пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что в ближайшее время они все же переедут. Как один из вариантов нового офиса гаранта она назвала Украинский дом.