В офисе Ирины Венедиктовой начали делать обратные действия. Такое мнение в эфире 24 канала высказал бывший народный депутат и журналист Сергей Лещенко.

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"Офису генпрокурора серьезно бьет эта история репутационно. Если они возьмут Рудьковского под стражу, это будет действительно серьезный шаг деолигархизации", – сказал Лещенко.

Связи Рудьковского позволяют пренебрегать ограничениями

По его словам, Рудьковский имеет связи, которые позволяют ему пренебрегать любыми ограничениями, которые на него налагались. Например, поехать в Монте-Карло, когда он обещал поехать в Австрию лечить позвоночник.

Я оцениваю это (действия Офиса генпрокурора – 24 канал) положительно. Потому что это выравнивает ситуацию,

– сказал Лещенко.

Он считает, что не может так быть, что одних держат под стражей за менее серьезные деяния, а человек, который совершал преступление, связанное с насилием, на свободе. "И этот человек свободно путешествует по миру, еще и обманывает следователей", – сказал журналист.

Что грозит Рудьковскому

"Там есть серьезная санкция. Не несколько лет, 8 лет минимум тюремного заключения, если докажут его причастность к похищению человека и пыткам", – отметил Лещенко.

Он объяснил, что удержание 3 года человека в подвале нельзя считать преступлением средней тяжести или легкой. "Это преступление, за которое предусмотрено и безальтернативно заключение", – добавил он.

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