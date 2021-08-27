В офісі Ірини Венедіктової почали робити зворотні дії. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив колишній народний депутат і журналіст Сергій Лещенко.

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"Офісу генпрокурора серйозно б'є ця історія репутаційно. Якщо вони візьмуть Рудьковського під варту, це буде справді серйозний крок деолігархізації", – сказав Лещенко.

Зв'язки Рудьковського дозволяють нехтувати обмеженнями

За його словами, Рудьковський має зв'язки, які дозволяють йому нехтувати будь-якими обмеженнями, які на нього накладалися. Наприклад, поїхати в Монте-Карло, коли він обіцяв поїхати в Австрію лікувати хребет.

Я оцінюю це (дії Офісу генпрокурора – 24 канал) позитивно. Тому що це вирівнює ситуацію,

– зауважив Лещенко.

Він вважає, що не може так бути, що одних тримають під вартою за менш серйозні діяння, а людина, яка скоювала злочин, пов'язаний з насильством, на свободі. "І ця людина вільно подорожує світом, ще й обманює слідчих", – сказав журналіст.

Що загрожує Рудьковському

"Там є серйозна санкція. Не кілька років, 8 років мінімум тюремного ув'язнення, якщо доведуть його причетність до викрадення людини і катування", – відзначив Лещенко.

Він пояснив, що тримання 3 роки людини в підвалі не можна вважати злочином середньої тяжкості чи легкої. "Це злочин, за який передбачене і безальтернативне ув'язнення", – додав він.

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