Не прошло и года: в Офисе Президента наконец установили новые двери – видео

В Офисе Президента наконец установили новые входные двери взамен тех, которые были повреждены во время акции протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко. Произошло это еще в марте.

Новые двери в ОП установили только 1 июня. Для этого понадобилось почти 2,5 месяца.

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История с дверьми ОП

20 марта на Банковой состоялась масштабная акция протеста в поддержку тогда еще заключенного активиста Сергея Стерненко. Протестующие действовали немного агрессивно и разрисовали двери ОП и побили стекла.

В Офисе Президента наконец установили новые двери: смотрите видео

В Офисе Президента заявили, что затея участников акции нанесла ущерб в 2 миллиона гривен. Добавим, что фасад ОП отмывали больше недели.

Работники клининговой службы, которые занимались уборкой на Банковой, пожаловались, что мыть фасад ОП приходилось дважды. Это связано с особой поверхностью плитки и качественной краской, которую использовали протестующие.

Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель сказала, что Офис Президента не будет продавать художественной галерее двери , которые 20 марта разрисовали и повредили участники акции протеста в поддержку Сергея Стерненко. Их планируют реставрировать и вернуть на Банковую.

Стоит заметить, что новые двери установили в ОП как раз после того, как суд рассмотрел апелляцию по делу одесского активиста Сергея Стерненко.

Больше о деле Стерненко

Апелляционный суд Одессы во время заседания 31 мая оправдал Сергея Стерненко по статье №187, которое предусматривало заключение на 7,3 года и конфискации имущества.

Но активиста признали виновным по двум другим статьям. Речь о похищении человека и незаконном обращении с оружием.

Служители Фемиды вынесли наказание – 3 года лишения свободы с заменой на 1 год условно. Поэтому теперь он фактически свободен. В то же время Стерненко заявил, что будет обжаловать приговор суда в Верховном суде.

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