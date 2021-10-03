Как пояснил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, решение президента зависит от того, какую именно редакцию документа подпишет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Важно Ударит по президенту, – Зеленский о встречах с олигархами

По словам Подоляка, Владимир Зеленский еще не определился с законом об олигархах из-за правовой коллизии.

Мы сейчас посмотрим, в какой именно редакции (подпишет закон председатель Верховной Рады – 24 канал): будет ли это проголосована редакция депутатами, или будут какие-то нюансы, скажем так,

– отметил Подоляк.

Согласно процедуре, президент Украины должен подписать документ не позднее 10 дней после того, как это сделает глава парламента.

"У нас будет для этого десять дней. Президент вообще очень внимательно относится к любому документу, который подписывает", – сказал Подоляк.

Что известно о законопроекте об олигархах

23 сентября Верховная Рада поддержала законопроект об олигархах. Ранее его создание инициировал сам Владимир Зеленский.

Документ создан для того, чтобы превратить олигархов в бизнесменов и не допустить их влияния на экономику Украины.

В свою очередь Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки просит спикера поставить на переголосование принятый 23 сентября закон об олигархах №5599 из-за возникновения юридической коллизии.

О какой юридической коллизии говорится

Народные депутаты учли одновременно 3 правки (396, 398, 406), которые противоречат одна другой. Они касаются органа, который получит полномочия определять олигархов. Это либо СНБО, либо НАПК, либо АМКУ.

Спикер парламента Дмитрий Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию в сентябре 2021 года. Документ должны проверить, в частности, на нарушение Конституции Украины.