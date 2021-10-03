Як пояснив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, рішення президента залежить від того, яку саме редакцію документа підпише голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Важливо Вдарить по президенту, – Зеленський про зустрічі з олігархами

За словами Подоляка, Володимир Зеленський ще не визначився із законом про олігархів через правову колізію.

Ми зараз подивимося, в якій саме редакції (підпише закон голова Верховної Ради – 24 канал): чи буде це проголосована редакція депутатами, або будуть якісь нюанси, скажімо так,

– зазначив Подоляк.

Згідно з процедурою, президент України повинен підписати документ не пізніше ніж 10 днів після того, як це зробить голова парламенту.

"У нас буде для цього десять днів. Президент взагалі дуже уважно ставиться до будь-якого документа, який підписує", – сказав Подоляк.

Що відомо про законопроєкт про олігархів

23 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт про олігархів. Раніше його створення ініціював сам Володимир Зеленський.

Документ створений для того, щоб перетворити олігархів на бізнесменів і не допустити їхнього впливу на економіку України.

Своєю чергою комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки просить спікера поставити на переголосування прийнятий 23 вересня закон про олігархів №5599 через виникнення юридичної колізії.

Про яку юридичну колізію мовиться

Народні депутати врахували одночасно 3 правки (396, 398, 406), які суперечать одна іншій. Вони стосуються органу, який отримає повноваження визначати олігархів. Це або РНБО, або НАЗК, або АМКУ.

Спікер парламенту Дмитро Разумков направив законопроєкт про олігархів до Венеційської комісії у вересні 2021 року. Документ мають перевірити, зокрема, на порушення Конституції України.