Кремль обвиняет Украину в нежелании выполнять минские соглашения. Однако в Офисе Президента убеждены, что наша страна сделала гораздо больше для дипломатического урегулирования, чем Россия.

По словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, именно Россия не выполняет минские договоренности. Более того, Кремль не предоставил объяснений относительно своих действий.

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Украина настаивает на встрече в нормандском формате

Михаил Подоляк отметил, что Кремль не объясняет причины блокировки КПВВ, недопуск организации Красного Креста на временно оккупированные территории и многократное нарушение режима тишины боевиками. По словам советника главы Офиса Президента, Украина прилагает больше усилий для мирного урегулирования, чем Россия.

Любой переговорный процесс – это дорога с двусторонним движением, путь к поиску приемлемого сторонами компромисса. Но если оценивать, какая из сторон больше пытается пройти по этому пути, то украинская сторона за период с 2019 года сделала точно больше,

– заявил Подоляк.

В то же время для возвращения к выполнению минских договоренностей, Украина настаивает на встрече лидеров "нормандской четверки".

Обвинения Кремля

В Кремле привыкли всегда и во всем винить Украину. На фоне обострения на Донбассе, Россия убеждает, что это именно наша страна не соблюдает режим прекращения огня.

Рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что якобы наша страна не планирует выполнять минские договоренности. Глава Госдумы Вячеслав Володин "невыполнением соглашений" оправдывает инициативу по признанию боевиков на Донбассе.

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