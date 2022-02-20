За словами радника глави Офісу Президента Михайла Подоляка, саме Росія не виконує мінські домовленості. Щобільше, Кремль не надав пояснень щодо своїх дій.

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Україна наполягає на зустрічі в нормандському форматі

Михайло Подоляк наголосив, що Кремль не пояснює причини блокування КПВВ, недопуск організації Червоного Хреста на тимчасово окуповані території та багаторазове порушення режиму тиші бойовиками. За словами радника глави офісу Президента, Україна докладає більше зусиль для мирного врегулювання, ніж Росія.

Будь-який переговорний процес - це дорога з двостороннім рухом, шлях до пошуку прийнятного сторонами компромісу. Але якщо оцінювати, яка зі сторін більше намагається пройти цим шляхом, то українська сторона за період з 2019 року зробила точно більше,

– заявив Подоляк.

Водночас для повернення до виконання мінських домовленостей, Україна наполягає на зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

Звинувачення Кремля

У Кремлі звикли завжди і в усьому звинувачувати Україну. На тлі загострення на Донбасі, Росія переконує, що це саме наша країна не дотримується режиму припинення вогню.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков заявив, що нібито наша країна не планує виконувати мінських домовленостей. голова Держдуми В'ячеслав Володін "невиконанням угод" виправдовує ініціативу з визнання бойовиків на Донбасі.

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