Звернення до глави Кремля про "легітимізацію" бойовиків прокоментував очільник Держдуми В'ячеслав Володін. Він знову заговорив про начебто невиконання Україною мінських угод.
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У Держдумі прокоментували звернення до Путіна через бойовиків
Володін зазначив, що "звернення Держдуми до президента Росії щодо необхідності визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР невипадкове.
Зеленський своїми словами фактично відмовляється від виконання мінських домовленостей. Він заявив, що не піде на переговори з Донецькою та Луганською народними республіками,
– сказав глава Держдуми.
Далі Володін додав, що "місцеві вибори, політичне врегулювання – питання, які неможливо вирішити без узгодження з представниками республік". Мовляв, "якщо сторони конфлікту не вестимуть переговори, то хто тоді".
Спікер Думи також цинічно висловився щодо людей, які страждають та гинуть на Донбасі: "Ми не можемо бути байдужими. Нас непокоїть питання захисту російських громадян і співвітчизників, які там проживають".
Уже традиційно, представник Кремля звинуватив Україну у "спробі ескалації конфлікту через обстріл населених пунктів Донбасу". На звершення росіянин ще й звинуватив Захід у тому, що він не реагує на буцімто "злочини українців".
Держдума підтримала звернення про визнання бойовиків
- Російська Держдума 15 лютого ухвалила звернення до Володимира Путіна про визнання бойовиків на окупованих територіях Донбасу.
- ЗМІ пишуть, що процедура голосування пройшла з порушеннями. Врахували голоси тих депутатів, яких на засіданні не було.
- У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що таке рішення держави-агресорки не матиме правових наслідків. Водночас воно означатиме "свідомий вихід Росії з мінських домовленостей". В Офісі Президента додали, що це значно ускладнить ситуацію в Європі. А Верховна Рада вирішила звернутися до низки міжнародних організацій та урядів країн.
- Євросоюзі переконаний, що це загрожує виникненням додаткових територіальних претензій Росії до України.
- Водночас Генсек НАТО зазначив, якщо Росія визнає бойовиків на Донбасі, то порушить міжнародне право. Крім того, такий крок Москви ускладнить врегулювання в межах мінських домовленостей.
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