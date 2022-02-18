Обращение к главе Кремля о "легитимизации" боевиков прокомментировал глава Госдумы Вячеслав Володин. Он снова заговорил о якобы невыполнении Украиной минских соглашений.
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В Госдуме прокомментировали обращение к Путину из-за боевиков
Володин отметил, что "обращение Госдумы к президенту России по поводу необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР неслучайно".
Зеленский своими словами фактически отказывается от выполнения минских договоренностей. Он заявил, что не пойдет на переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками,
– сказал глава Госдумы.
Далее Володин добавил, что "местные выборы, политическое урегулирование – вопросы, которые невозможно решить без согласования с представителями республик". Мол, "если стороны конфликта не будут вести переговоры, то кто тогда".
Спикер Думы также цинично высказался относительно людей, страдающих и погибающих на Донбассе: "Мы не можем быть безразличными. Нас беспокоит вопрос защиты российских граждан и проживающих там соотечественников".
Уже традиционно представитель Кремля обвинил Украину в "попытке эскалации конфликта из-за обстрела населенных пунктов Донбасса". В завершение россиянин еще и обвинил Запад в том, что он не реагирует на якобы "преступления украинцев".
Госдума поддержала обращение о признании боевиков
- Российская Госдума 15 февраля приняла обращение к Владимиру Путину о признании боевиков на оккупированных территориях Донбасса.
- СМИ пишут, что процедура голосования прошла с нарушениями. Учли голоса тех депутатов, которых на заседании не было.
- В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что такое решение государства-агрессора не будет иметь правовых последствий. В то же время, оно будет означать "сознательный выход России из минских договоренностей". В Офисе Президента добавили, что это значительно усложнит ситуацию в Европе. А Верховная Рада решила обратиться в ряд международных организаций и к правительствам стран.
- Евросоюз убежден, что это чревато возникновением дополнительных территориальных претензий России к Украине.
- В то же время Генсек НАТО отметил, что если Россия признает боевиков на Донбассе, то нарушит международное право. Кроме того, такой шаг Москвы усложнит урегулирование в рамках минских договоренностей.
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