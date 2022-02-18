Обращение к главе Кремля о "легитимизации" боевиков прокомментировал глава Госдумы Вячеслав Володин. Он снова заговорил о якобы невыполнении Украиной минских соглашений.

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Володин отметил, что "обращение Госдумы к президенту России по поводу необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР неслучайно".

Зеленский своими словами фактически отказывается от выполнения минских договоренностей. Он заявил, что не пойдет на переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками,

– сказал глава Госдумы.

Далее Володин добавил, что "местные выборы, политическое урегулирование – вопросы, которые невозможно решить без согласования с представителями республик". Мол, "если стороны конфликта не будут вести переговоры, то кто тогда".

Спикер Думы также цинично высказался относительно людей, страдающих и погибающих на Донбассе: "Мы не можем быть безразличными. Нас беспокоит вопрос защиты российских граждан и проживающих там соотечественников".

Уже традиционно представитель Кремля обвинил Украину в "попытке эскалации конфликта из-за обстрела населенных пунктов Донбасса". В завершение россиянин еще и обвинил Запад в том, что он не реагирует на якобы "преступления украинцев".

Важно! И Украина, и международное сообщество продолжают подчеркивать, что минские договоренности блокирует только одна сторона – Россия. Кроме того, цивилизованный мир понимает, что гражданские объекты на Донбассе 17 февраля обстреляли российские военные, а не украинские. Запад призывает Кремль перестать манипулировать.

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