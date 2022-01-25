В Офисе Президента рассказали, как Зеленский проведет день рождения

Президент Зеленский 25 января отмечает день рождения. В Офисе главы государства говорят, что он проведет этот день на работе, а также попросил друзей и коллег не тратить деньги на подарки.

О планах Зеленского на 25 января рассказал его спикер Сергей Никифоров в соцсетях. Пресс-секретарь вместе с командой поздравил главу государства и сказал, что со временем передаст эти поздравления при личной встрече.

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Зеленский в этом году не будет праздновать день рождения

В этом году Владимир Зеленский не будет праздновать день рождения и проведет его на работе. Своих друзей и коллег он попросил не тратить деньги на цветы и подарки, а перевести их на добрые дела,

– написал Никифоров.

Никифоров также сообщил, что если кто-то хочет приобщиться к благотворительной инициативе, то на его странице можно получить реквизиты детских домов и больниц.

Куда предлагают послать помощь:

Дом ребенка "Антошка", Краматорск,

Областной дом ребенка №1, Львов,

Боярский дом ребенка

Криворожская городская детская больница №4,

Детская городская больница, Полтава.

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Смотрите обращение Владимира Зеленского от 24 января 2022 года:

Отметим, что журналисты "Схем" обнародовали расследование , что в 2021 году президент Зеленский праздновал день рождения во время карантина. Празднование состоялось на квартире Тимура Миндича – совладельца "Студии Квартал-95". Зеленский впоследствии признал , что на празднике было больше людей, чем разрешали правила, сюрприз устроили его друзья.

Текст публикации Сергея Никифорова:

Уважаемые коллеги, сегодня команда Офиса Президента и я лично рад приветствовать Владимира Зеленского с днем ​​рождения. Позже при встрече пожелаю ему крепкого здоровья и неистощимой энергии преодолевать возникшие перед Украиной вызовы. А также непоколебимой веры в собственные убеждения, потому что вижу – они искренни и верны.

Также, коллеги, в ответ на ваши обращения сообщаю, что в этом году Владимир Зеленский не будет праздновать день рождения и проведет его на работе. Своих друзей и коллег он попросил не тратить деньги на цветы и подарки, а перевести их на добрые дела.

Если у кого-то есть желание приобщиться к инициативе, далее – информация о детских домах разного направления и географии. Поддержать их будет лучшим подарком для Президента Украины в этот день. Также добавляю реквизиты.