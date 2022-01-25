Про плани Зеленського на 25 січня розповів його речник Сергій Никифоров у соцмережах. Прессекретар разом з командою привітав главу державу та сказав, що згодом передасть ці вітання при особистій зустрічі.

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Зеленський цього року не святкуватиме день народження

Цьогоріч Володимир Зеленський день народження не святкуватиме і проведе його на роботі. Своїх друзів і колег він попросив не витрачати гроші на квіти й подарунки, а натомість переказати їх на добрі справи,
– написав Никифоров.

Никифоров також повідомив, якщо хтось хоче долучитись до благодійної ініціативи, то на його сторінці можна отримати реквізити дитячих будинків та лікарень.

Куди пропонують надіслати допомогу:

  • Будинок дитини "Антошка", Краматорськ,
  • Обласний будинок дитини №1, Львів,
  • Боярський будинок дитини,
  • Криворізька міська дитяча лікарня №4,
  • Дитяча міська лікарня, Полтава.

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Дивіться звернення Володимира Зеленського від 24 січня 2022 року:

Текст публікації Сергія Никифорова:

Шановні колеги, сьогодні команда Офісу Президента і я особисто раді вітати Володимира Зеленського з днем народження. Пізніше при зустрічі побажаю йому міцного здоров'я та невичерпної енергії долати виклики, які постали перед Україною. А також непохитної віри у власні переконання, тому що бачу – вони щирі та правильні.
Також, колеги, у відповідь на ваші звернення повідомляю, що цьогоріч Володимир Зеленський день народження не святкуватиме і проведе його на роботі. Своїх друзів і колег він попросив не витрачати гроші на квіти й подарунки, а натомість переказати їх на добрі справи.
Якщо хтось має бажання долучитися до ініціативи, далі – інформація про дитячі будинки різного спрямування та географії. Підтримати їх – буде найкращим подарунком для Президента України в цей день. Також додаю реквізити.