Про плани Зеленського на 25 січня розповів його речник Сергій Никифоров у соцмережах. Прессекретар разом з командою привітав главу державу та сказав, що згодом передасть ці вітання при особистій зустрічі.
Зеленський цього року не святкуватиме день народження
Цьогоріч Володимир Зеленський день народження не святкуватиме і проведе його на роботі. Своїх друзів і колег він попросив не витрачати гроші на квіти й подарунки, а натомість переказати їх на добрі справи, – написав Никифоров.
Никифоров також повідомив, якщо хтось хоче долучитись до благодійної ініціативи, то на його сторінці можна отримати реквізити дитячих будинків та лікарень.
Дивіться звернення Володимира Зеленського від 24 січня 2022 року:
Текст публікації Сергія Никифорова:
Шановні колеги, сьогодні команда Офісу Президента і я особисто раді вітати Володимира Зеленського з днем народження. Пізніше при зустрічі побажаю йому міцного здоров'я та невичерпної енергії долати виклики, які постали перед Україною. А також непохитної віри у власні переконання, тому що бачу – вони щирі та правильні.
Також, колеги, у відповідь на ваші звернення повідомляю, що цьогоріч Володимир Зеленський день народження не святкуватиме і проведе його на роботі. Своїх друзів і колег він попросив не витрачати гроші на квіти й подарунки, а натомість переказати їх на добрі справи.
Якщо хтось має бажання долучитися до ініціативи, далі – інформація про дитячі будинки різного спрямування та географії. Підтримати їх – буде найкращим подарунком для Президента України в цей день. Також додаю реквізити.