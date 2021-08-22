Офисы Крымской платформы будут не только в Украине, – Зеленский

Саммит Крымской платформы начнется в Киеве уже 23 августа. Президент Владимир Зеленский заверил, что представительства дипломатической инициативы будут открываться не только в Украине.

Офисы Крымской платформы будут работать и в ряде других государств. Об этом глава государства рассказал в интервью одному из украинских телеканалов.

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Зеленский: Крымская платформа будет существовать не только в Киеве

Он подчеркнул, что главное представительство будет размещено именно в столице Украины. Впрочем, для решения вопроса оккупации полуострова другие филиалы будут работать за пределами нашего государства.

Крымская платформа будет существовать не только в Киеве. В Киеве будет центральный офис, а во многих странах, где есть подписанты – там будут открываться различные направления, связанные с деоккупацией Крыма,

– сообщил Зеленский.

Президент вспомнил, что идея создания такой площадки возникла после встречи членов "нормандской четверки" в декабре 2019 года. Тогда участникам встречи было предложено не поднимать тему Крыма.

"Я спросил: "А где этот вопрос поднимается?". И ООН, и Евросоюз всегда поддерживают Украину – это правда. А где предметно обсуждается вопрос милитаризации, деоккупации Крыма, все проблемные гуманитарные, социальные вопросы и тому подобное? Есть такая площадка? Такой площадки нет", – отметил он.

Именно так появилась инициатива создания объединенного офиса, который будет существовать под названием "Крымская платформа". Глава государства считает, что декларацию по результатам саммита должны подписать 45 стран. Но соответствующий документ является открытым, поэтому другие государства также смогут присоединиться.

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