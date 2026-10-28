За последние 2 года в Киеве отремонтировали укрытия в 76 учебных заведениях, – Кличко

Виталий Кличко сообщил, что за последние 2 года в Киеве отремонтировали укрытия уже в 76 учебных заведениях. Это было сделано для того, чтобы дети могли учиться не только дистанционно, но и в офлайн-формате.

Кличко также сообщил, что в настоящее время ведутся ремонтные работы еще в 33 укрытиях. Кроме того, уже построено 9 новых сооружений двойного назначения, рассчитанных на 4781 место.

За последние 2 года в столице провели ремонт в укрытиях 76 учебных заведений. В 33 работа продолжается. Построили 9 новых сооружений двойного назначения (4781 место). В этом году планируем завершить строительство еще 4 объектов (1774 места). Делаем все возможное, чтобы дети могли учиться очно там, где это позволяют условия безопасности. Сейчас 55% учеников в Киеве учатся очно,

– сообщил мэр Киева.

Кличко лично проверил отремонтированное укрытие

Мэр Киева также проинспектировал одно из капитально отремонтированных укрытий в школе, расположенной в Соломенском районе. Кличко отметил, что ранее помещение не было приспособлено для учебного процесса, там можно было лишь переждать воздушную тревогу.

Виталий Кличко посетил школу в Соломенском районе / КГГА

Между тем сейчас укрытие площадью 600 м² имеет все необходимые условия для учебного процесса. Убежище рассчитано на 600 человек, поэтому там в комфортных условиях смогут получать образование в очном формате все 353 ученика учебного заведения. Ремонт успели завершить к началу учебного года.

Ранее сообщалось, что за первые два года полномасштабной войны в столице отремонтировали, а также обустроили более 100 убежищ в учебных заведениях. Всего там могут разместиться более 317 тысяч человек.