За останні 2 роки у Києві відремонтували укриття у 76 закладах освіти, – Кличко

Кличко також розповів, що наразі тривають ремонти ще у 33 укриттях. Крім того, вже побудували 9 нових споруд подвійного призначення, розрахованих на 4781 місце.

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За останні 2 роки у столиці виконали ремонти в укриттях 76 закладів освіти. У 33 роботи тривають. Побудували 9 нових споруд подвійного призначення (4781 місце). Цьогоріч плануємо завершити будівництво ще 4 об'єктів (1774 місця). Робимо все можливе, щоб діти могли навчатися очно там, де це дозволяють безпекові умови. Наразі 55% учнів у Києві навчаються очно– повідомив мер Києва.

Кличко особисто перевірив відремонтоване укриття

Мер Києва також проінспектував одне з капітально відремонтованих укриттів у школі, розташованій у Солом'янському районі. Кличко зауважив, що раніше приміщення не було адаптованим для навчального процесу, там можна було лише перечекати повітряну тривогу.

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Віталій Кличко відвідав школу у Солом'янському районі / КМДА

Зараз укриття площею 600 м² має всі необхідні умови для навчального процесу. Сховище розраховане на 600 людей, тому там комфортно зможуть здобувати освіту в очному форматі всі 353 учні закладу. Ремонт встигли завершити до початку навчального року.

Раніше повідомляли, що за перші два роки повномасштабної війни у столиці відремонтували, а також облаштували понад 100 укриттів у закладах освіти. Загалом там можуть розміститися понад 317 тисяч людей.