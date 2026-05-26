Отсрочку в "Резерв+" сможет оформить еще одна категория украинцев

В приложении Резерв+ расширили возможность оформления онлайн-отсрочки от мобилизации для отдельных категорий граждан. Отныне услуга стала доступной также для научных работников высших учебных заведений и научных учреждений.

Об этом проинформировали в Министерстве обороны Украины.

Какая новая категория может оформить отсрочку в Резерв+?

Сейчас воспользоваться услугой оформления отсрочки от мобилизации в режиме онлайн через приложение Резерв+ смогут научные работники высших учебных заведений и научных учреждений.

Чтобы оформить отсрочку онлайн стоит убедиться, что в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО) указаны актуальные данные о

основном месте работы,

занятость не менее чем на 0,75 ставки,

право на отсрочку по должности в сфере высшего образования,

работу на должности, входящей в перечень научных.

Также обязательным условием является то, чтобы заведение, в котором работает лицо, был внесен в ЕГЭБО как научное учреждение, а также имел подтвержденную государственную аттестацию.

Кроме этого, право на отсрочку распространяется на работников Президиума НАН Украины, национальных отраслевых академий наук и их административных аппаратов.

Отсрочка в Резерв+, по-прежнему, доступна для научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего, профессионального предвысшего и профессионального образования, а также ученых, которые привлечены к образовательному процессу,

– отметили в Минобороны.

Для того чтобы оформить отсрочку онлайн для начала стоит авторизоваться в мобильном приложении Резерв+, далее надо зайти в нужный раздел – выбрать категорию "Работники высшего и профобразования, ученые" и нажать кнопку подачи запроса.

После этого система должна самостоятельно провести автоматическую проверку ваших данных в государственных реестрах и отправить сообщение с результатом.

Если информация в ЕГЭБО актуальна и соответствует требованиям – отсрочка будет оформлена автоматически.

Впрочем, в случае возникновения ошибки или невозможности оформить отсрочку онлайн в первую очередь стоит обратиться к своему работодателю, в частности в кадровую службу или администрацию заведения, вероятно, данные лица в системе ЕДЕБО устарели, и их нужно срочно проверить или обновить.

Напомним, недавно в сети обсуждали вопрос военнообязанного о возможности оформления отсрочки на основании ухода за родственником, у которого есть другие близкие родственники первой степени родства. Юристы объяснили, что теоретически отсрочка возможна, если у такого родственника другие члены семьи первой и второй степеней родства. Или, при наличии таких членов семьи первой и второй степени родства, они должны сами нуждаться в постоянном уходе.