Про це проінформували в Міністерстві оборони України.

Яка нова категорія може оформити відстрочку у Резерв+?

Наразі скористатись послугою оформлення відстрочки від мобілізації у режимі онлайн через застосунок Резерв+ зможуть наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ.

Аби оформити відстрочку онлайн варто переконатись, що у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) зазначені актуальні дані про

основне місце роботи,

зайнятість не менше ніж на 0,75 ставки,

право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти,

роботу на посаді, що входить до переліку наукових.

Також обов'язковою умовою є те, щоб заклад, у якому працює особа, був внесений до ЄДЕБО як наукова установа, а також мав підтверджену державну атестацію.

Окрім цього, право на відстрочку поширюється на працівників Президії НАН України, національних галузевих академій наук та їхніх адміністративних апаратів.

Відстрочка у Резерв+, як і раніше, доступна для науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої і професійної освіти, а також науковців, які залучені до освітнього процесу,

– зауважили у Міноборони.

Для того аби оформити відстрочку онлайн для початку варто авторизуватись у мобільному застосунку Резерв+, далі треба зайти у потрібний розділ – обрати категорію "Працівники вищої та профосвіти, науковці" та натиснути кнопку подачі запиту.

Після цього система має самостійно провести автоматичну перевірку ваших даних у державних реєстрах і надіслати повідомлення з результатом.

Якщо інформація в ЄДЕБО актуальна і відповідає вимогам – відстрочку буде оформлено автоматично.

Втім, у разі виникнення помилки чи неможливості оформити відстрочку онлайн першочергово варто звернутись до свого роботодавця, зокрема до кадрової служби чи адміністрації закладу, імовірно, дані особи в системі ЄДЕБО застаріли, і їх потрібно терміново перевірити чи оновити.

Нагадаємо, нещодавно в мережі обговорювали питання військовозобов’язаного щодо можливості оформлення відстрочки на підставі догляду за родичем, у якого є інші близькі родичі першого ступеня споріднення. Юристи пояснили, що теоретично відстрочка можлива, якщо у такого родича інші члени сім'ї першого та другого ступенів споріднення. Або, за наявності таких членів сім'ї першого та другого ступенів споріднення, вони мають самі потребувати постійного догляду.