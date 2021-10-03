Офшор 95: журналисты выпустили расследование о бизнесе Зеленского и его окружения

Во время перехода студии "Квартал 95" на канал Игоря Коломойского Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создали сеть оффшорных компаний. Сейчас она владеет элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов.

К тому же журналисты "Следствия.Инфо" выяснили: офшорная сеть "кварталовцев" могла получать от компаний Игоря Коломойского миллионы через кипрский филиал "Приватбанка". Через него, по версии правоохранителей, олигарх отмывал деньги из банка.

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Кипрские офшоры и недвижимость в Лондоне

В целом оффшорные компании Коломойского могли перечислить офшорным компаниям из окружения Зеленского более 40 миллионов долларов, утверждают расследователи.

Также через сеть связанных с президентом офшорных компаний, двое близких соратников Зеленского стали владельцами элитной недвижимости в Лондоне. В частности, речь идет о первом помощнике президента. Так, Сергей Шефир через офшорную компанию владеет сразу двумя квартирами в Лондоне общей стоимостью более 5 миллионов долларов США.

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Офшор на Виргинских островах

Журналисты выяснили, что центральной в сети офшоров окружения Зеленского является фирма Maltex Multicapital Corp. Она зарегистрирована на Британских Виргинских островах и ею в равных долях владели супруги Зеленские, братья Сергей и Борис Шефиры и режиссер и сценарист "Квартала" Андрей Яковлев.

Интересно, что почти за три недели до первого тура президентских выборов свою долю в 25% этой "ключевой" оффшорной компании Зеленский безвозмездно передал именно своему первому помощнику Шефиру, ведь он не является государственным служащим, а значит не должен отчитываться о своих доходах публично…,

– отмечают расследователи.

Как окружение Зеленского прокомментировало расследование

Руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов и первый помощник президента Сергей Шефир не предоставили комментариев относительно расследования "Следствия.Инфо". Отказался его комментировать и Владимир Зеленский.

Борис Шефир в комментарии журналистам рассказал, что занимался финансовыми схемами нынешний глава СБУ Иван Баканов.

У нас Баканов был финансовым директором, он устраивал финансовые схемы нашей компании. И, честно говоря, я не готов ответить сейчас. Возможно, я – владелец,

– сказал он.

Вопрос журналистов можно ли было в структуре собственности обойтись только украинскими компаниями, а значит платить налоги в украинский бюджет, Борис Шефир переадресовал законотворцам, "которые такую ситуацию создали".

Также Шефир сообщил, что уже закрыл 23 оффшорные компании и будет продолжать это делать.

Как нашли офшоры? С помощью проекта Pandora Papers. Это коллаборация журналистов-расследователей, которая раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров. Более 600 журналистов из 117 стран мира в течение года исследовали 11,9 миллиона конфиденциальных файлов.



К работе над этими файлами присоединились и украинские журналисты из агентства "Следствие.Инфо".

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