Инициаторы проекта опубликовали мощное видео о Донецкой области. В ролике рассказали о защитниках "Азовстали".

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Донецкая область встретилась с войной еще 8 лет назад. Тогда назло захватчикам Мариуполь выстоял и расцвел. Но 24 февраля 2022 года россия вернулась, чтобы окончательно захватить и уничтожить всю Украину. "Азовсталь" стал крепкой крепостью города и воплощением несокрушимости всей страны,

– говорится в сообщении.

Организаторы подчеркнули, что точное количество погибших героев пока неизвестно. В то же время 2 500 защитников до сих пор находятся в плену россиян. Именно поэтому они решили обратить внимание на пленных военных. Это художники нарисовали на вагоне изображения защитников.

"Они боролись за свободу, теперь наше время бороться за свободу для них", – отметили авторы.

Смотрите мощное видео о вагоне "поезда победы", посвященном Донецкой области:

Что известно о "поезде к победе"