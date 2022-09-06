Ініціатори проєкти опублікували потужне відео про Донеччину. У ролику розповіли про захисників "Азовсталі".

До теми Теракт в Оленівці: за 40 днів родичі полонених досі не знають точну кількість загиблих

Донеччина зустрілася з війною ще 8 років тому. Тоді на зло загарбникам Маріуполь вистояв і розквітнув. Але 24 лютого 2022 року росія повернулась, аби остаточно захопити й знищити всю Україну. "Азовсталь" став міцною фортецею міста і втіленням незламності всієї країни,

– мовиться у повідомленні.

Організатори наголосили, що точна кількість загиблих героїв наразі невідома. Водночас 2 500 захисників і досі перебувають у полоні росіян. Саме тому вони вирішили привернути увагу до полонених військових. То художники намалювали на вагоні зображення оборонців.

"Вони боролися за свободу, тепер наш час виборювати свободу для них", – зазначили автори.

Дивіться потужне відео про вагон "потягу перемоги", який присвячений Донеччині:

Що відомо про "потяг до перемоги"