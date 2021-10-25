Огонь на несколько метров: появилось видео мощного взрыва в доме в России

В Набережных Челнах, в России, произошел взрыв газа в жилом доме. По предварительной информации, пострадали 4 человека.

Момент попал на видеорегистраторы авто, которые проезжали рядом. После взрыва обломки квартир разлетелись на несколько десятков метров.

Напомним В многоэтажке в России прогремел взрыв: разрушены несколько квартир

Огонь в небе на несколько метров

От взрыва рухнули перекрытия между четвертым и пятым этажами. Спасатели в течение нескольких часов разбирали завалы. Под ними длительное время оставались люди. Всех их удалось достать живыми, однако 4 человека получили травмы, и их госпитализировали.

В реанимации находятся трое из них, один – в тяжелом состоянии. В общем огнем и ударной волной повредило 8 квартир. По предварительным данным, в квартире на четвертом этаже взорвался газ. В этот момент никого в квартире не было.

Момент взрыва в Набережных Челнах: смотрите видео

Пенсионер, которому отключили газ

Спасатели сообщают, что взрыв произошел из-за утечки газа. По предварительной информации, взрыв произошел в квартире пенсионера. Ему, по словам соседей, еще в 2010 году перекрыли газ за неуплату и поставили заглушку.

В 2021 году газовики приходили к нему с проверкой: заглушка была на месте. Впрочем, он мог самовольно подключиться к газовой трубе.

Главное о взрыве в доме в России