Огонь на несколько метров: появилось видео мощного взрыва в доме в России
Источник:телеграм-канал LIFE SHOT
В Набережных Челнах, в России, произошел взрыв газа в жилом доме. По предварительной информации, пострадали 4 человека.
Момент попал на видеорегистраторы авто, которые проезжали рядом. После взрыва обломки квартир разлетелись на несколько десятков метров.
Напомним В многоэтажке в России прогремел взрыв: разрушены несколько квартир
Огонь в небе на несколько метров
От взрыва рухнули перекрытия между четвертым и пятым этажами. Спасатели в течение нескольких часов разбирали завалы. Под ними длительное время оставались люди. Всех их удалось достать живыми, однако 4 человека получили травмы, и их госпитализировали.
В реанимации находятся трое из них, один – в тяжелом состоянии. В общем огнем и ударной волной повредило 8 квартир. По предварительным данным, в квартире на четвертом этаже взорвался газ. В этот момент никого в квартире не было.
Момент взрыва в Набережных Челнах: смотрите видео
Пенсионер, которому отключили газ
Спасатели сообщают, что взрыв произошел из-за утечки газа. По предварительной информации, взрыв произошел в квартире пенсионера. Ему, по словам соседей, еще в 2010 году перекрыли газ за неуплату и поставили заглушку.
В 2021 году газовики приходили к нему с проверкой: заглушка была на месте. Впрочем, он мог самовольно подключиться к газовой трубе.
Главное о взрыве в доме в России
- Взрыв прогремел вечером 25 октября в Набережных Челнах, в Республике Татарстан.
- ЧП произошло в панельной пятиэтажке на двух последних этажах.
- Взрыв был большой силы: обломки дома разлетелись на десятки метров.
- Кирпичом и бетоном засыпало остановку напротив.