Генпрокурор Ирина Венедиктова 30 июня – за день до судебного заседания по избранию меры пресечения Петру Порошенко – записала видеообращение. На записи Венедиктова попыталась потроллить политика и нарвалась на критику в сети.

Что сказала Венедиктова

Венедиктова в видеообращении доказывала отсутствие нарушений в деле против Порошенко при назначении первого заместителя главы Службы внешней разведки, сообщает 24 канал. Заметим, что закон предусматривает право президента назначать главу службы и его заместителей (по представлению председателя). Но Порошенко якобы сделал это с нарушением – назначил первого заместителя, нажав на главу службы. Ведь на момент назначения уже был один первый заместитель и штатное расписание службы не предусматривало еще одного.

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Юристы заметили в словах генпрокурора фразу, которая могла нарушить 62 статью Конституции и стать "оговоркой по Фрейду".

Предлагаю пятому президенту Украины на собственном примере показать гражданам уважение к закону, созданным правоохранительным органам и реформированным судам,

– потроллила Венедиктова Порошенко судебной реформой, которую тот якобы провел.

А дальше генпрокурор предложила политику воспользоваться правом на защиту "способом, предусмотренным законом".

"И доказывать в суде свою невиновность", – завершила Венедиктова. Именно эта ее фраза вызвала шквал замечаний. Ведь 62 статья Конституции направления указывает обратное: "Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления".

Смотрите видеообращение Венедиктовой по делу Порошенко:

Критика в сети

Это вызвало волну обсуждений и критики в адрес Офиса генпрокурора. При этом даже политические оппоненты Порошенко начали писать о нарушении одного из главных конституционных принципов правозащитников.

Презумпция-шмезумпция,

– пошутил руководитель DEJURE и координатор Общественного совета добродетели Михаил Жернаков, который участвовал в отборе судей нового Верховного Суда.

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В комментариях к его сообщению писали, что это советская практика и принципы работы органов времен Дзержинского. В ответ Жернаков пошутил, что эти принципы точно не наследуются из украинской Конституции.

Тогда в комментариях напомнили схожие требования к подсудимым со стороны руководителей советских силовых органов Берии, Ежова и Вышинского.

Какая прокурор, такая и презумпция,

– пошутил Василий Турчин.

Оксана Калужная добавила, что к должности генпрокурора нужно добавить требование не просто иметь юридическое образование, но и опыт работы в уголовном процессе.

В то же время журналист Виталий Дейнега похвалил Венедиктову и назвал "прекрасным толстым троллингом" Порошенко заявление о "созданных органах и реформированыных судах".

На это Жернаков напомнил, что новый созданный при Порошенко орган ГБР расследует дело против него же, а ранее его возглавляла Венедиктова.

Комментаторы в шутку называли фразу генпрокурора "оговоркой по Фрейду".

Даже любитель критики в адрес Порошенко, нардеп Сергей Власенко, который в 2012 году защищал Юлию Тимошенко в суде, критически высказался о заявлении Венедиктовой.

"Почему-то" мне сегодня навеяло: никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления. (Часть 2 статьи 62 Конституции Украины и часть 2 статьи 17 УПК Украины),

– написал Власенко.

И добавил, что "вместо этого, обвинение обязано вне всякого разумного сомнения доказать виновность лица (часть 2 статьи 17 УПК Украины)".

Народный депутат Ирина Геращенко также процитировала 62 статью Конституции о том, что "никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления". Она считает, что это должны знать даже студенты первого курса юридического факультета.

Один из главных критиков Порошенко – Андрей Портнов – прокомментировал запланированное на 1 июля заседание суда относительно меры пресечения Порошенко.

Даже я не могу понять, за что именно ему завтра будут избирать меру пресечения,

– написал Портнов.

"На завтрашнем процессе (1 июля – 24 канал) генеральный прокурор Венедиктова будет дарить Порошенко новую информационную поддержку", – добавил Портнов.