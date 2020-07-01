Печерский райсуд Киева 1 июля возобновляет заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко. Начало заседания в 14:00, однако уже сейчас на месте монтируют сцену для выступлений, очевидно, в поддержку политика.

Что известно о деле Порошенко

Меру пресечения Порошенко будут выбирать в деле, по которому Офис генпрокурора объявил нардепу подозрение 10 июня, сообщает 24 канал. Ему вменяют давление на главу Службы внешней разведки в 2018 году: якобы Порошенко таким образом добился назначения первым заместителем главы СВР Сергея Семочки.

Смотрите также видео Венедиктова расписала на доске, почему вызов на допрос Порошенко законный

Сначала прокуратура настаивала на взятии под стражу Порошенко на период досудебного расследования с альтернативой залога в размере 10 миллионов гривен. Однако в процессе первого судебного заседания прокуроры попросили изменить ходатайство. Поэтому сейчас прокуроры настаивают на личном обязательстве Порошенко.

Добавим, что меру пресечения Порошенко выбирает скандально известный судья Сергей Вовк. Именно он в 2012 году вынес обвинительный приговор Юрию Луценко, а в 2019 году принял решение в пользу Андрея Портнова, удовлетворив его иск на 7 миллионов гривен к Министерству юстиции и Госказначейства (за ущерб, якобы нанесенный репутации).

Что происходит под судом по делу Порошенко

Возле здания Печерского суда планируют собраться люди в поддержку политика. Уже монтируют сцену, однако сейчас там немноголюдно, присутствовали в основном правоохранители.

К теме Дела против Порошенко: большинство украинцев считают преследование справедливым – опрос



Под Печерским райсудом монтируют сцену / Фото Анны Брыковой (24 канал)



Ситуация под судом, где изберут меру пресечения Порошенко / Фото Анны Брыковой (24 канал)

Допрос в ГБР

Добавим, что 1 июля также проходит допрос Порошенко в ГБР по другому делу – о назначении членов Высшего совета правосудия. Политик уже зашел в помещение ГБР, под которым собрались его соратники.