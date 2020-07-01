Печерський райсуд Києва 1 липня відновлює засідання з обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петрові Порошенку. Початок засідання о 14:00, проте вже зараз на місці монтують сцену для виступів, очевидно, на підтримку політика.

Що відомо про справу Порошенка

Запобіжний захід Порошенку обиратимуть у справі, за якою Офіс генпрокурора оголосив нардепові підозру 10 червня, повідомляє 24 канал. Йому закидають тиск на голову Служби зовнішньої розвідки у 2018 році: нібито Порошенко таким чином домігся призначення першим заступником глави СЗР Сергія Семочка.

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Спершу прокуратура наполягала на взятті під варту Порошенка на період досудового розслідування з альтернативою застави в розмірі 10 мільйонів гривень. Проте у процесі першого судового засідання прокурори попросили змінити клопотання. Тож наразі прокурори наполягають на особистому зобов’язанні Порошенка.

Додамо, що запобіжний захід Порошенку обирає скандально відомий суддя Сергій Вовк. Саме він у 2012 році виніс обвинувальний вирок Юрію Луценку, а в 2019 році ухвалив рішення на користь Андрія Портнова, задовольнивши його позов на 7 мільйонів гривень до Міністерства юстиції та Держказначейства (за шкоду, нібито завдану репутації).

Що відбувається під судом у справі Порошенка

Біля будівлі Печерського суду планують зібратися люди на підтримку політика. Вже монтують сцену, проте наразі там нелюдно, присутні здебільшого правоохоронці.

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Під Печерським райсудом монтують сцену / Фото Анни Брикової (24 канал)



Ситуація під судом, де оберуть запобіжний захід Порошенку / Фото Анни Брикової (24 канал)

Допит у ДБР

Додамо, що 1 липня також відбувається допит Порошенка в ДБР в іншій справі – про призначення членів Вищої ради правосуддя. Політик вже зайшов до приміщення ДБР, під яким зібралися його соратники.