Генпрокурорка Ірина Венедіктова 30 червня – за день до судового засідання з обрання запобіжного заходу Петру Порошенку – записала відеозвернення. На записі Венедіктова спробувала потролити політика і нарвалася на критику в мережі.

Що сказала Венедіктова

Венедіктова у відеозверненні доводила відсутність порушень у справі проти Порошенка щодо призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки, повідомляє 24 канал. Зауважимо, що закон передбачає право президента призначати голову служби та його заступників (за поданням голови). Але Порошенко нібито зробив це з порушенням – призначив першого заступника, натиснувши на голову служби. Адже на момент призначення вже був один перший заступник і штатний розпис служби не передбачав ще одного.

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Юристи помітили у словах генпрокурорки фразу, яка могла порушити 62 статтю Конституції та стати "обмовкою по Фрейду".

Пропоную п'ятому президенту України власним прикладом показати громадянам повагу до закону, створених правоохоронних органів та реформованих судів,

– потролила Венедіктова Порошенка судовою реформою, яку той нібито провів.

А далі генпрокурорка запропонувала політику скористатись правом на захист "у спосіб, передбачений законом".

"І доводити в суді свою невинуватість", – завершила Венедіктова. Саме ця її фраза викликала шквал зауважень. Адже 62 стаття Конституції напряму вказує протилежне: "Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину".

Дивіться відеозвернення Венедіктової щодо справи Порошенка:

Критика в мережі

Це викликало хвилю обговорень та критики на адресу Офісу генпрокурора. При цьому навіть політичні опоненти Порошенка почали писати про порушення одного з головних конституційних принципів правозахисників.

Презумпція-шмезумпція,

– пожартував керівник DEJURE та координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков, який брав участь у відборі суддів нового Верховного Суду.

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У коментарях до його допису писали, що це радянська практика і принципи роботи органів часів Дзержинського. У відповідь Жернаков пожартував, що ці принципи точно не наслідуються з української Конституції.

Тоді в коментарях нагадали схожі вимоги до підсудних з боку керівників радянських силових органів Берії, Єжова та Вишинського.

Яка прокурор, така і презумпція,

– пожартував Василь Турчин.

Оксана Калужна додала, що до посади генпрокурора потрібно додати вимогу не просто мати юридичну освіту, а й досвід роботи у кримінальному процесі.

Водночас журналіст Віталій Дейнега похвалив Венедіктову і назвав "прекрасним товстим тролінгом" Порошенка заяву про "створені органи та реформовані суди".

На це Жернаков нагадав, що новий створений при Порошенку орган ДБР розслідує справу проти нього ж, а раніше його очолювала Венедіктова.

Коментатори жартома називали фразу генпрокурорки "обмовкою по Фрейду".

Навіть любитель критики на адресу Порошенка, нардеп Сергій Власенко, який в 2012 році захищав Юлію Тимошенко в суді, критично висловився про заяву Венедіктової.

"Чогось" мені сьогодні навіяло: ніхто НЕ зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. (Частина 2 статті 62 Конституції України та частина 2 статті 17 КПК України),

– написав Власенко.

І додав, що "натомість, обвинувачення зобов’язане поза всяким розумним сумнівом довести винуватість особи (частина 2 статті 17 КПК України)".

Народна депутатка Ірина Геращенко також процитувала 62 статтю Конституції про те, що "ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину". Вона вважає, що це мають знати навіть студенти першого курсу юридичного факультету.

Один з головних критиків Порошенка – Андрій Портнов – прокоментував заплановане на 1 липня засідання суду щодо запобіжного заходу Порошенку.

Навіть я не можу зрозуміти, за що саме йому завтра будуть обирати запобіжний захід,

– написав Портнов.

"На завтрашньому процесі (1 липня – 24 канал) генеральний прокурор Венедіктова даруватиме Порошенку нову інформаційну підтримку", – додав Портнов.