Оговорка по Фрейду: Герасимов в Раде назвал Онуфрия "главой ПЦУ" – видео

Народный депутат от фракции "Европейской солидарности" Артур Герасимов, выступая с трибуны Верховной Рады, взялся критиковать Президента Украины Владимира Зеленского. Гаранту он поставил в пример госсекретаря США Майка Помпео, который за короткое время визита успел встретиться и с ранеными бойцами, и с "главой ПЦУ Онуфрием".

Герасимов заявил, что на все эти встречи украинскому президенту "не хватает времени". Курьез случился во время утреннего выступления депутата в Раде во вторник, 4 февраля.

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В насыщенном графике Майк Помпео нашел время и для чествования погибших защитников Украины на Востоке, и для встречи с ранеными в госпитале, и для общения с митрополитом ПЦУ Онуфрие... Епифанием,

– заявил Герасимов.

После этих слов депутат "Европейской солидарности" продолжил свое выступление, как будто ничего и не случилось. Впрочем курьез не остался незамеченным, и его уже взялись комментировать в соцсетях.

Герасимов назвал головой ПЦУ Онуфрия: смотрите видео

Как на казус реагируют в социальных сетях

Одним из первых на такую оговорку отреагировал бывший коллега Герасимова в 8 созыве Верховной Рады экс-нардеп Игорь Мосийчук. Он в своем Фесбуке написал, что Герасимов "еще никогда не был настолько близок к провалу".

Герасимов в Раде назвал главу ПЦУ Онуфрием. Представляю, что началось бы, если бы такую оговорку допустил Владимир Зеленский или кто-то из слуг,

– также отреагировала журналистка Татьяна Высоцкая.

Также инцидент оговорки Герасимова сравнили с инцидентом при участии Ильи Кивы, который в тот же день в Раде переписывался с российским политиком Владимиром Жириновским.

Впрочем чаще всего в социальных сетях шутят, будто еще хорошо, что Герасимов не назвал головой ПЦУ Кирилла – настоятеля Русской православной церкви.

Что известно про Онуфрия и кто на самом деле является митрополитом ПЦУ?

Онуфрий – предстоятель Русской православной церкви в Украине, она же Украинская православная церковь Московского патриархата. Зато первым и пока единственным настоятелем Православной церкви Украины является Епифаний.



Перепутать этих двух церковных деятелей – это все равно, что, например, спутать Петра Порошенко и Вадима Рабиновича или же Владимира Зеленского назвать "Путиным".