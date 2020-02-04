Обмовка за Фрейдом: Герасимов у Раді назвав Онуфрія "главою ПЦУ" – відео

Народний депутат від фракції "Європейської солідарності" Артур Герасимов, виступаючи з трибуни Верховної Ради, взявся критикувати Президента України Володимира Зеленського. Гаранту він поставив у приклад держсекретаря США Майка Помпео, який за короткий час візиту до України встиг зустрітися і з пораненими бійцями, і з "главою ПЦУ Онуфрієм".

Герасимов заявив, що на усі ці зустрічі українському президенту "бракує часу". Курйоз трапився під час ранкового виступу депутата у Раді у вівторок, 4 лютого.

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У насиченому графіку Майк Помпео знайшов час і для вшанування загиблих на Сході захисників України, і для зустрічі з пораненими у шпиталі, і для спілкування з митрополитом ПЦУ Онуфріє… Єпіфанієм,

– заявив Герасимов.

Після цих слів депутат "Європейської солідарності" продовжив свій виступ, наче нічого і не трапилося. Втім курйоз не залишився непоміченим, і його вже взялися коментувати у соцмережах.

Герасимов назвав головою ПЦУ Онуфрія: дивіться відео

Як на казус реагують у соціальних мережах

Одним з перших на таку обмовку відреагував колишній колега Герасимова у 8 скликанні Верховної Ради екснардеп Ігор Мосійчук. Він у своєму фесбуці написав, що Герасимов "ще ніколи не був настільки близьким до провалу".

Герасимов у Раді назвав главу ПЦУ Онуфрієм. Уявляю, що почалося б, якби таку обмовку допустив Володимир Зеленський чи хтось зі сліг,

– також відреагувала журналістка Тетяна Висоцька.

Також інцидент обмовку Герасимова порівняли з інцидентом за участі Іллі Киви, який того ж дня у Раді переписувався з російським політиком Володимиром Жириновським.

Втім найчастіше у соціальних мережах жартують, буцімто ще добре, що Герасимов не назвав головою ПЦУ Кирила – настоятеля Російської православної церкви.

Що відомо про Онуфрія і хто насправді є митрополитом ПЦУ?Онуфрій – настоятель Російської православної церкви в Україні, вона ж Українська православна церква Московського патріархату. Натомість першим і поки єдиним настоятелем Православної церкви України є Епіфаній.



Переплутати цих двох церковних діячів – це все одно, що, наприклад, сплутати Петра Порошенка і Вадима Рабіновича або ж Володимира Зеленського назвати "Путіним".