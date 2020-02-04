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      Обмовка за Фрейдом: Герасимов у Раді назвав Онуфрія "главою ПЦУ" – відео

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      Герасимов у Верховній Раді назвав главу ПЦУ Онуфрієм / фото: "ЄС"

      Народний депутат від фракції "Європейської солідарності" Артур Герасимов, виступаючи з трибуни Верховної Ради, взявся критикувати Президента України Володимира Зеленського. Гаранту він поставив у приклад держсекретаря США Майка Помпео, який за короткий час візиту до України встиг зустрітися і з пораненими бійцями, і з "главою ПЦУ Онуфрієм".

      Герасимов заявив, що на усі ці зустрічі українському президенту "бракує часу". Курйоз трапився під час ранкового виступу депутата у Раді у вівторок, 4 лютого.

      До слова: Кива переписувався з Жиріновським у Раді: відео листування 18+

      У насиченому графіку Майк Помпео знайшов час і для вшанування загиблих на Сході захисників України, і для зустрічі з пораненими у шпиталі, і для спілкування з митрополитом ПЦУ Онуфріє… Єпіфанієм,
      – заявив Герасимов.

      Після цих слів депутат "Європейської солідарності" продовжив свій виступ, наче нічого і не трапилося. Втім курйоз не залишився непоміченим, і його вже взялися коментувати у соцмережах.

      Герасимов назвав головою ПЦУ Онуфрія: дивіться відео

      Як на казус реагують у соціальних мережах

      Одним з перших на таку обмовку відреагував колишній колега Герасимова у 8 скликанні Верховної Ради екснардеп Ігор Мосійчук. Він у своєму фесбуці написав, що Герасимов "ще ніколи не був настільки близьким до провалу".

      Герасимов у Раді назвав главу ПЦУ Онуфрієм. Уявляю, що почалося б, якби таку обмовку допустив Володимир Зеленський чи хтось зі сліг,
      – також відреагувала журналістка Тетяна Висоцька.

      Також інцидент обмовку Герасимова порівняли з інцидентом за участі Іллі Киви, який того ж дня у Раді переписувався з російським політиком Володимиром Жириновським.

      Втім найчастіше у соціальних мережах жартують, буцімто ще добре, що Герасимов не назвав головою ПЦУ Кирила – настоятеля Російської православної церкви.

      Що відомо про Онуфрія і хто насправді є митрополитом ПЦУ?Онуфрій – настоятель Російської православної церкви в Україні, вона ж Українська православна церква Московського патріархату. Натомість першим і поки єдиним настоятелем Православної церкви України є Епіфаній.

      Переплутати цих двох церковних діячів – це все одно, що, наприклад, сплутати Петра Порошенка і Вадима Рабіновича або ж Володимира Зеленського назвати "Путіним".

      Кива переписувався з Жиріновським у Раді: відео листування 18+
      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Курйозні новини Європейська солідарність Верховна Рада Артур Герасимов Епіфаній Православна церква України
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