Ограбление банков в Бразилии: преступники привязали заложников к авто, чтобы убежать от полиции

В бразильском городе Арасатуба банда грабителей привязала людей к машинам, чтобы убежать от полиции. Преступники использовали заложников как живой щит.

По информации бразильских СМИ, по меньшей мере 3 человека погибли. Из-за рисков в городе 30 августа прекратили занятия детей в школах.

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В Бразилии грабители использовали людей как живой щит

В Бразилии банда из 50 вооруженных грабителей напала на три банка в городе. Они также заложили взрывчатку в центральных улицах города и использовали заложников как живой щит.

Издание Mail Online сообщило, что грабители были хорошо вооружены. У них были автоматы, бомбы и беспилотники.

Грабители банков привязали гражданских заложников к внешней стороне их автомобилей как живой щит во время масштабного рейда в Бразилии, в результате которого погибли по меньшей мере три человека, –

написало издание.

Грабители привязали людей по меньшей мере к 2 автомобилям.

Грабители бежали с заложниками на крыше авто: смотрите видео

Правоохранители сообщили, что грабители разложили взрывчатку по городу: смотрите видео

Люди выражают соболезнования погибшим и раненым: смотрите видео

По меньшей мере 3 человек погибли, еще 4-получили ранения

СМИ пишут, что одного мужчину убили бандиты, когда заметили, что он их снимает на видео. Еще двоих (женщину и мужчину) убили во время противостояния с полицией за городом. Известно, что один погибший – грабитель.

Серьезные ранения получил велосипедист. Он проезжал мимо, когда сработала бомба. По неподтвержденным данным местных СМИ, ему ампутировали две ноги. Еще три человека в больнице из-за пулевых ранений.

Предварительно власти сообщали, что в городе было 14 бомб. Именно поэтому школы 30 августа закрывали, а людям советовали не выходить без надобности из дома.

В полиции сообщили, что 2 подозреваемых задержали.

Кратко о последних подобных инцидентах