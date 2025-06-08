На Днепропетровщине 17-летний подросток избил и ограбил бывшего военного

В городе Покров на Днепропетровщине 17-летний подросток напал на 50-летнего бывшего военного и ограбил. Нападавшего уже задержали правоохранители.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

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Что известно об ограблении бывшего военного

На улице Центральной в городе Покров 17-летний парень напал на 50-летнего мужчину. Он несколько раз ударил потерпевшего по лицу, после чего отобрал сумку с деньгами, документами и телефоном и скрылся с места происшествия.

Сумка, которую отобрал нападающий / Фото полиции Днепропетровской области

8 июня полицейские получили сообщение о преступлении возле одного из домов, которое произошло накануне около 23 часов. В ходе следствия правоохранители выяснили, что во время словесного конфликта парень несколько раз ударил 50-летнего мужчину в лицо. После того как потерпевший упал, фигурант ограбил его,

– говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность нападавшего и задержали его. Выяснилось, что подросток ранее уже имел судимость за совершение имущественных преступлений.

Следователи отделения полиции №2 Никопольского РУП сообщили задержанному о подозрении 18 июня.

Напомним, недавно на Кировоградщине подростки избили девушку, сняли это на видео и опубликовали в сети. Всех участников установлено, событие квалифицировали как буллинг.