Надругательство над могилой азовца "Гринки": суд избрал меру пресечения подозреваемой

Женщине, которую подозревают в похищении булавы и свечей с могилы азовца Назария Гринцевича, избрали меру пресечения. Винницкий городской суд назначил ей домашний арест в ночное время суток на 60 суток.

Соответствующее решение приняли в четверг, 3 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Какую меру пресечения избрали подозреваемой

Во время досудебного расследования прокуратура настаивала на круглосуточном аресте. Сторона защиты просила, чтобы подозреваемой назначили временное ограничение с 21:00 до 07:00, учитывая семейные обстоятельства. После этого суд назначил женщине меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время.

Действия подозреваемой квалифицируют по статье о надругательстве над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего. В случае доказательства ее вины, женщине грозит штраф до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест до шести месяцев или ограничение, или лишение свободы до трех лет.

Напомним, 30 марта сообщали, что в Виннице ограбили могилу Героя "Азовстали" Назария Гринцевича. С места захоронения защитника забрали свечи и открутили булаву, которую его мама привезла из Карпат. Заметим, что это не первый инцидент по обворовыванию его могилы, подобная ситуация была в июне 2024 года.

