"Большая ошибка": Зеленский обратился к Илону Маску о работе Starlink

Зеленский обратился к Илону Маску с призывом возобновить полноценную работу Starlink в Украине. По его словам, решение об ограничении скорости терминалов приведет к многочисленным человеческим жертвам.

Об этом глава государства заявил в интервью Пирсу Моргану.

Что сказал Зеленский в обращении к Маску?

Президент Украины заявил, что возникновение помех в функционировании спутниковой связи может напрямую повлиять на ситуацию с безопасностью. В связи с этим прозвучал прямой публичный призыв немедленно пересмотреть введенные ограничения.

Решение ограничить скорость движения с использованием Starlink для Украины является большой ошибкой. Оно приведет к многочисленным человеческим жертвам. Поэтому мое послание Илону Маску заключается в том, что я очень надеюсь, что это всего лишь ошибка,

– подчеркнул Зеленский.

Президент также высказал предположение о возможных внутренних сбоях в настройках спутникового комплекса.

Возможно, какая-то серьезная техническая проблема, я не знаю. Но мы просим восстановить его работу. И я думаю, что это будет честно и по-партнерски,

– подытожил Зеленский.

Напомним, в ночь на 14 октября в Украине ограничили работу терминалов Starlink, из-за чего, по словам экс-советника министра обороны Сергея Стерненко и советника президента по технологическим вопросам Сергея Бескрестнова, украинские военные сорвали ряд важных миссий. В частности, связь начала пропадать при движении со скоростью свыше 160 километров в час, а впоследствии порог ограничения снизили до 60–70 километров в час.

Бескрестнов отметил, что Силы обороны не предупреждали о новых ограничениях, и предположил, что они могут быть связаны с текущей политической ситуацией.