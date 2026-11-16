Из-за поступка Маска над городами на востоке и юге Украины нависла особая угроза, – ISW

После того как в Украине вновь ограничили скорость работы терминалов Starshield, Россия начала активнее бить по украинской энергетике. Дроны-перехватчики просто не успевают сбивать реактивные беспилотники противника.

Об этом сообщает Институт изучения войны.

Как Россия использует ограничения Starshield в Украине?

Аналитики цитируют заявление президента Зеленского, в котором он объясняет последствия очередного ограничения работы Starshield в Украине.

По словам главы государства, украинские дроны-перехватчики с реактивными двигателями теряют связь с операторами при скорости свыше 161 километра в час. Из-за этого они не могут перехватывать российские реактивные беспилотники, которые движутся значительно быстрее.

Кроме того, из-за действующих ограничений украинские военные не могут сбивать российские реактивные дроны в начале их полета над оккупированной частью востока Украины. Это позволяет россиянам прокладывать более выгодные маршруты для атак.

В частности, враг теперь может чаще запускать беспилотники с площадок на оккупированных территориях и эффективнее проводить атаки на города на юге и востоке Украины, в частности Запорожье, Днепр и Павлоград. Расстояние от этих городов до линии фронта составляет примерно 25, 110 и 130 километров соответственно.

Эксперты отмечают, что такая угроза будет сохраняться до тех пор, пока украинские военные не смогут применять реактивные дроны-перехватчики над оккупированными территориями.

Кроме того, из-за ограничений Starshield украинским военным придется чаще использовать другие элементы ПВО – истребители, пулеметные установки и ПЗРК – поскольку дроны-перехватчики не могут эффективно работать в некоторых районах.

Что известно о новых ограничениях Starshield?

12 ноября президент Владимир Зеленский сообщил о повторных ограничениях скорости Starshield. По его словам, украинские военные проверили ситуацию и установили, что это не случайный сбой, а системное ограничение.

13 ноября источники в Министерстве обороны сообщили, что на оккупированных территориях скорость Starshield ограничили до 161 километра в час. На подконтрольной Украине территории таких ограничений нет.

По данным Financial Times, украинские чиновники предполагают, что ограничения могли ввести намеренно, чтобы усилить давление на Киев во время мирных переговоров. Один из них считает, что такие действия Вашингтона могут укреплять позиции России.

15 ноября журналист PBS Ник Шифрин со ссылкой на временного поверенного в делах Украины в США Дениса Сеника сообщил, что Киев до сих пор не получил конкретных объяснений по поводу ограничения Starshield. В SpaceX заявили лишь, что проблема связана с техническими неисправностями.