Ограничение скорости в терминалах Starlink для Украины сняли, – журналист

Об этом 22 октября главный корреспондент The Economist в Украине Оливер Кэрролл написал в социальной сети X.

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Как работает Starlink?

Оливер Керролл заявил, что командиры операторов беспилотников на передовой сообщили ему о вероятной отмене ограничений скорости Starlink.

Они все еще проводят проверки, но "похоже, что это действительно так"– сообщил Кэрролл.

Прогнозы

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп обратился к Илону Маску с просьбой отменить ограничения на использование военной версии Starlink в Украине. После их разговора система начала работать более стабильно и быстрее.

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский беседовал с госсекретарем США Марко Рубио о возобновлении обмена разведданными и надлежащей работе Starlink и Starshield. Тогда американский чиновник пообещал в дальнейшем работать над решением вопроса об ограничении связи.