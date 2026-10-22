Обмеження швидкості у терміналах Starlink для України зняли, – журналіст

Про це 22 жовтня шеф-кореспондент The Economist в Україні Олівер Керролл написав у соцмережі X.

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Як тепер працює Starlink?

Олівер Керролл заявив, що командири операторів безпілотників на передовій повідомили йому про скасування обмежень швидкості Starlink.

Вони все ще проводять перевірки, але "схоже, що це справді так"– повідомив Керролл.

До цього стало відомо, що президент США Дональд Трамп звернувся до Ілона Маска з проханням скасувати обмеження на використання військової версії Starlink в Україні. Після їхньої розмови система почала працювати стабільніше та швидше.

Кілька днів тому президент України Володимир Зеленський мав розмову з держсекретарем США Марко Рубіо щодо відновлення обміну розвідданими та належної роботи Starlink і Starshield. Тоді американський посадовець пообіцяв надалі працювати над розв'язанням питання щодо обмеження зв'язку.