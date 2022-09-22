Латвия не будет выдавать россиянам долгосрочные визы на работу

Сейм Латвии утвердил поправки к Иммиграционному закону, усиливающие условия продления видов обитания для граждан россии. Изменения приняли на следующий день после того, как путин объявил частичную мобилизацию в рф.

Сейм Латвии ввел фактический запрет на выдачу виз гражданам россии для работы в Латвии или пребыванием в стране при отдаленной работе. Кроме того, ужесточили требование продления временного вида на жительство для граждан беларуси.

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Власти Латвии не хотят, чтобы россияне убегали от мобилизации в ее страну

Некоторые граждане россии, подлежащие военному призыву, могут бежать из страны, поэтому Латвия не только усилила правила продления вида на жительство россиянами, но и фактически исключила возможность получения россиянами долгосрочных виз в связи с трудоустройством в Латвии или другой стране-участнице Организации экономического. сотрудничества и развития.

Граждане россии, которые раньше были гражданами или негражданами Латвии, а сейчас живут в Латвии на основании постоянного вида на жительство, должны подтвердить владение государственным языком.

Кроме этого, согласно новой редакции Иммиграционного закона, граждане россии больше не смогут получать долгосрочную рабочую визу (сроком до года) в случае работы в Латвии или права пребывания в Латвии в связи с удаленной работой. У других граждан третьих стран, включая граждан беларуси, такое право будет. Как и право попросить вид на жительство.

Фактически эта поправка означает, что новых работников из россии Латвия не ждет. В то же время, поправки предусматривают ряд случаев, в которых гражданин рф будет иметь право требовать временный вид на жительство.

А как насчет россиян, уже имеющих вид на жительство

Законопроект предусматривает, что действующий вид на жительство граждан россии в силе до 1 сентября 2023 года. До этой даты такой гражданин рф должен предоставить свидетельство о владении государственным языком в соответствии с 5 частью 24 статьи Иммиграционного закона.

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