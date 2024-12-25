Отключения 26 декабря ожидаются меньшие, чем были 25 декабря. В отношении бытовых потребителей будет задействовано значительно меньше очередей, чем в день массированной атаки на Рождество. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Смотрите также Циничный вражеский террор на Рождество: главное об атаке России 25 декабря

Когда будут действовать графики 26 декабря

Для бытовых потребителей будут полторы очереди отключений с 8:00 до 17:00. И одна очередь будет действовать с 17:00 до 21:00.



Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности начнут действовать на час дольше, с 07:00. И будут продолжаться также дольше – до 22:00.

Причиной временного усиления ограничений в Укрэнерго назвали повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря. Там традиционно призвали потреблять электроэнергию экономно. Не следует включать все приборы, когда в доме появляется свет.

В свою очередь энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Еще в ведомстве традиционно напомнили, что в течение суток могут быть изменения во времени применения ограничений и в их объеме. Поэтому надо следить за новостями. Актуальную информацию о графиках отключений в каждом регионе можно узнать на сайте облэнерго или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Только вчера, 24 декабря, энергетики показали ужасные последствия российских ударов. И заверили, что постараются сделать все, чтобы украинцы провели Рождество со светом. И тут враг ударил снова – просто на светлый праздник, что очень цинично.