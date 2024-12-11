Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго. Подробные графики для каждой области обнародуют местные облэнерго чуть позже.

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Когда не будет света 12 декабря

В четверг время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут такими:

с 07:00 по 08:00 будет действовать одна очередь отключений;

с 08:00 по 19:00 – две очереди отключений;

с 19:00 по 22:00 снова будет одна очередь отключений.

В это же время, с 07:00 по 22:00, применят и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

В Укрэнерго отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Поэтому очень важно следить в течение дня за актуальной информацией. О графиках отключений в конкретном регионе можно узнать на сайте или на официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Еще там традиционно призвали не включать несколько мощных приборов одновременно, как только в дом вернули свет.

"Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – завершили в ведомстве.