Про це пише 24 Канал з посиланням на Укренерго. Детальні графіки для кожної області оприлюднять місцеві обленерго трохи згодом.

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Коли не буде світла 12 грудня

У четвер час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

з 07:00 по 08:00 діятиме одна черга відключень;

з 08:00 по 19:00 – дві черги відключень;

з 19:00 по 22:00 знову буде одна черга відключень.

У цей же час, з 07:00 по 22:00, застосують і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

В Укренерго наголосили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Тому дуже важливо стежити протягом дня за актуальною інформацією. Про графіки відключень у конкретному регіоні можна дізнатися на сайті чи на офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Іще там традиційно закликали не вмикати кілька потужних приладів одночасно, як тільки в будинок повернули світло.

"Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Ремонтні роботи на енергооб'єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", – завершили у відомстві.