В эфире 24 Канала командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко прокомментировал соответствующее решение.

Важно "Можем принять любое решение": ОП об ограничении консульских услуг за рубежом

По его словам, предпосылкой получения консульских услуг, например, загранпаспортов является актуализация своих данных и заполнение необходимых бумаг для воинского учета.

"То есть, если ты находишься за границей, ты должен актуализировать свои данные, стать на воинский учет, и после этого государство выполнит свою функцию – выдаст

тебе необходимый пакет документов", – отметил Федоренко.

Я считаю, что это абсолютно нормальный и закономерный шаг. Все, кто является гражданами Украины, должны осознавать, что государство нужно защищать. Даже, если они на текущий момент находятся за рубежом,

– подчеркнул командир.

Он пояснил, что есть люди, которые все время бегут от войны, например, Афганистан, Грузия или другие страны. Наше государство очень активно и искренне принимало всех, кто нуждался в укрытии боевых действий. На текущий момент этих людей война настигла в Украине.

С течением времени, если, не дай Бог, противник реализует свои намерения, – война настигнет и в других странах, которые сейчас являются странами Европейского Союза и входят в состав НАТО.

"Поэтому каждому из нас, наверное, написано судьбой защитить свою семью, свой дом, свою страну с оружием в руках, на поле боя. Защитить весь цивилизованный мир и возможность наших детей быть в безопасности, получать надежное образование и жить. В том числе с возможностью наслаждаться, а не прятаться все время от ракето-бомбовых ударов", – подчеркнул Федоренко.

Он добавил, что полностью поддерживает государство в тех мероприятиях, которые сейчас реализуются. Однако считает, что в определенных направлениях они должны быть даже более настойчивы.

Что известно об ограничении консульских услуг за рубежом