Однако советник председателя ОПУ Михаил Подоляк резко отозвался о протестных акциях украинских мужчин. Он сказал 24 Каналу, что нет никакого "Варшавского майдана", однако есть просто люди, которые сбежали из Украины.

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Не надо осуждать государство

Подоляк заметил, что эти люди, вероятно, имели право это сделать – законно и незаконно – из-за страха. Украина сегодня имеет войну на своей территории, защищает себя и абсолютно имеет право использовать любые механизмы, чтобы увеличить свои шансы на выживание.

Государство работает исключительно в пределах своих полномочий. Любой гражданин Украины, даже, если он незаконно сбежал в начале войны, имеет определенные обязанности,

– подчеркнул он.

Также государство настаивает на том, чтобы, кроме права использовать ее сервисные услуги, гражданин Украины должен осознать свои обязанности или принять для себя соответствующие решения. Как он (гражданин Украины – 24 Канал) эти решения будет принимать, это уже его дело.

Я не понимаю эти все популистские разговоры о том, что "государство может что-то делать или не может, может или не может выполнять определенные сервисные функции через ГП "Документ" или консулаты". Государство может принять любые решения ввиду необходимости выживания,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

В стране продолжается масштабная война, однако большое количество людей, которые, из своих соображений, ведь "это не их страна, они не хотят за эту страну ничего отдавать, она ничего до них не сделала", выехали. Они могут иметь субъективные основания для выезда из страны. Но, по словам Подоляка, не надо осуждать государство, которое ищет любые механизмы своего выживания и их использует.

"Есть разъяснение, что сервис приостановлен по дистанционному получению определенных документов. "Дистанционно" – это же услуга, это же не обязанность государства это делать. Государство останавливает эту услугу, ввиду того, что определенные граждане остановили свои обязанности перед государством. Безусловно, я буду на стороне государства, которое защищает, и на стороне людей, которые находятся более двух лет на территории Украины – кто-то на переднем крае, кто-то в тылу, кто-то волонтерит. Это люди с большими сердцами", – отметил он.

Дистанционных документов не будет

В то же время он выразил негативное отношение ко всем тем, кто хочет оставаться на территории других стран и при этом не донатить на ВСУ, не предоставлять экономической помощи Украине, не устраивать протесты, акции, манифестации на улицах других стран.

Все, кто заинтересован в выживании Украины, находятся здесь и сейчас, и отдают, несмотря на страх. Есть абсолютно компетентная позиция Министерства иностранных дел. Надо дождаться дополнительных разъяснений, когда будет работать закон о мобилизации, как будут работать консульские службы. Есть абсолютно четкая позиция государства – дистанционных документов не будет. Пожалуйста, приезжайте, получите эти документы на месте,

– объяснил Подоляк.

В то же время эти протесты за рубежом информационно работают против Украины. Когда кто-то говорит, мол "идите сами свою Украину защищать. Кто она для нас?", это по мнению советника главы ОПУ, прямое оскорбление.

А Россия сразу масштабирует это все. Они говорят: "Да какая там Украина? Путин правильно делает, что их там убивает. Нам эта страна не нравится. Они паспорта украинские выбрасывают в мусорники",

– отметил он.

Дискуссия, по мнению Михаила Подоляка, должна быть такая: все, что можно, надо сделать сегодня для Украины, чтобы она выжила, и обязательно выиграла войну. Все остальное – это фикция, иллюзия.

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