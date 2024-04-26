В ефірі 24 Каналу командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко прокоментував відповідне рішення.
Важливо "Можемо ухвалити будь-яке рішення": ОП про обмеження консульських послуг за кордоном
За його словами, передумовою отримання консульських послуг, наприклад, закордонних паспортів є актуалізація своїх даних і заповнення необхідних паперів для військового обліку.
"Тобто, якщо ти перебуваєш за кордоном, ти маєш актуалізувати свої дані, стати на військовий облік, і після цього держава виконає свою функцію – видасть
тобі необхідний пакет документів", – зазначив Федоренко.
Я вважаю, що це абсолютно нормальний і закономірний крок. Всі, хто є громадянами України, мають усвідомлювати, що державу потрібно захищати. Навіть, якщо вони на поточний момент перебувають за кордоном,
– наголосив командир.
Він пояснив, що є люди, які весь час біжать від війни, наприклад, Афганістан, Грузія чи інші країни. Наша держава дуже активно і щиро приймала всіх, хто потребував укриття бойових дій. На поточний момент цих людей війна наздогнала в Україні.
З плином часу, якщо, не дай Боже, противник реалізує свої наміри, – війна наздожене й в інших країнах, які зараз є країнами Європейського Союзу і входять до складу НАТО.
"Тому кожному з нас, напевно, написано долею захистити свою родину, свою домівку, свою країну зі зброєю в руках, на полі бою. Захистити весь цивілізований світ і можливість наших дітей бути в безпеці, здобувати надійну освіту і жити. У тому числі з можливістю насолоджуватись, а не ховатися весь час від ракето-бомбових ударів", – наголосив Федоренко.
Він додав, що повністю підтримує державу в тих заходах, які зараз реалізуються. Проте вважає, що в певних напрямках вони мали бути навіть більш наполегливі.
Що відомо про обмеження консульських послуг за кордоном
- МЗС України наказало дипломатичним відомствам призупинити консульські послуги для військовозобов'язаних чоловіків за кордоном. Дмитро Кулеба сказав, що перебування за кордоном не звільняє від обов'язків перед Батьківщиною.
- Міністр закордонних справ переконаний, що повернення чоловіків з-за кордону буде справедливим щодо тих, хто залишився в Україні.