На Буковине усилили ограничения на границе для военнообязанных

Пограничники рассказали, что после введения военного положения, все больше мужчин призывного возраста пытаются пересечь границу незаконно. Именно поэтому на Буковине вводят дополнительные ограничения.

Черновицкий пограничный отряд рассказал, кого они будут касаться. Там объяснили, что запрет действует с 22 февраля 2024 года.

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Какие ограничения ввели на Буковине

В Черновицкой области с 22 февраля 2024 года действуют новые дополнительные ограничения в пределах Селятинской, Берегометской, Красноильской, Чудейской, Петровецкой, Сучевенской, Каменецкой, Глыбокской, Тереблечанской, Тарашанской, Герцаевской, Ванчиковецкой, Мамалиговской, Ливенецкой, Кельменецкой, Сокирянской, Вашковецкой территориальных общин, Черновицкого, Днестровского, Вижницкого районов Черновицкой области.

Так, новый приказ запрещает:

выезд в определенную местность вдоль государственной границы в том числе с целью туризма, отдыха, рыболовства . Исключение только люди, которые постоянно или временно проживают или работают в ее пределах, при условии наличия у них соответствующего разрешения предоставленного пограничным отрядом; владельцы земли, которая размещена в пределах полосы, при условии наличия у них соответствующего разрешения от пограничного отряда;

. Исключение только люди, которые постоянно или временно проживают или работают в ее пределах, при условии наличия у них соответствующего разрешения предоставленного пограничным отрядом; владельцы земли, которая размещена в пределах полосы, при условии наличия у них соответствующего разрешения от пограничного отряда; выезд и передвижение лиц призывного возраста, включая призванными на срочную службу, без документов, подтверждающих факт пребывания таких лиц на воинском учете или снятия с него.

Также на этих территориях запрещены работы, за исключением:

сельскохозяйственных,

строительных работ, выполняемых в соответствии с международными договорами, и на строениях государственного значения, а также связанных с ликвидацией последствий стихийного бедствия и очагов особо опасных инфекционных заболеваний и при условии наличия у них соответствующего разрешения предоставленного пограничным отрядом.

Кроме того, запрещено движение транспортных средств в контролируемых пограничных районах во время действия комендантского часа. Однако разрешено ехать машинам, если лицо:

въезжает в пограничную полосу, чтобы пересечь государственную границу в пунктах пропуска через государственную границу;

является водителем грузовых автомобилей (и лица, что их сопровождают), которые въезжают в пограничную полосу с целью осуществления мультимодальной перевозки.

Также в области запретили:

скопление транспортных средств (более 2), длительные остановки транспортных средств (дольше 20 минут), не связанные с техническими неисправностями, на обочинах дорог вне установленных автомобильных стоянок. Исключение – транспорт под управлением местных жителей при наличии документов, подтверждающих их регистрацию;

(более 2), длительные остановки транспортных средств (дольше 20 минут), не связанные с техническими неисправностями, на обочинах дорог вне установленных автомобильных стоянок. Исключение – транспорт под управлением местных жителей при наличии документов, подтверждающих их регистрацию; движение транспорта по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе, и не обеспечивают передвижения к установленным пунктам пропуска через государственную границу и между населенными пунктами и которые обозначены информационно-предупредительными табличками: "Внимание! Государственная граница. Проход, проезд запрещен". Исключение – техника и оборудование для агропромышленного комплекса, а также структур, которые обеспечивают выполнение функций государства;

и ведут к государственной границе, и не обеспечивают передвижения к установленным пунктам пропуска через государственную границу и между населенными пунктами и которые обозначены информационно-предупредительными табличками: "Внимание! Государственная граница. Проход, проезд запрещен". Исключение – техника и оборудование для агропромышленного комплекса, а также структур, которые обеспечивают выполнение функций государства; водителям транспортных средств, начальникам поездов и проводникам вагонов, подвозить в пограничную полосу и вывозить из нее лиц , не имеющих разрешительных документов;

, не имеющих разрешительных документов; охотиться и перевозить в транспорте оружие и любые средства активной обороны без соответствующих на то разрешений;

и любые средства активной обороны без соответствующих на то разрешений; использовать приборы ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций, кроме установленных на специальной технике и транспортных средствах специализированного назначения (или зарегистрированных в установленном порядке);

использовать и осуществлять полеты легкомоторных и беспилотных летательных аппаратов до окончания правового режима военного положения;

до окончания правового режима военного положения; находиться лицам на расстоянии ближе 5000 метров к государственной границе за пределами населенных пунктов без соответствующего разрешения предоставленного пограничным отрядом. Исключение – привлеченные в проведении сельскохозяйственных работ и те, находящиеся на частных участках или на автомобильных дорогах общего пользования.

Для кого не действуют ограничения

Ограничения не распространяются на:

государственных служащих,

правоохранителей,

военных,

работников коммунальных служб и экстренной медицинской помощи.

Кроме того, ограничения не действуют на лиц, чья деятельность связана с обеспечением безопасности и здоровья граждан, безопасности движения на железнодорожном транспорте и безопасности судоходства, поддержанием жизнедеятельности объектов критической инфраструктуры, охраны и воспроизводства водных биоресурсов, предоставлением услуг гуманитарного, медицинского и социального характера.