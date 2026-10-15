"Маск вывел Трампа на чистую воду": Криволап об ограничениях Starlink

После сообщений об ограничении работы Starlink на украинских беспилотниках возникли вопросы относительно причин перебоев со связью. В то же время обсуждались проблемы с получением американских предупреждений о баллистических угрозах, хотя Белый дом уверял, что ничего не приостанавливал.

Авиационный эксперт Константин Криволап в эксклюзивном интервью 24 Канала объяснил, какими возможностями воздействия на Украину располагает администрация Дональда Трампа. Особое внимание он уделил ответу Илона Маска, после которого вопросы возникли уже к американскому президенту.

У Трампа есть два рычага влияния на Украину

Проблемы со спутниковой связью и передачей разведывательной информации обострили вопрос зависимости Украины от решений Вашингтона. В то же время американская сторона допускала возможность приостановки продажи вооружения, хотя реализация такого сценария, как считает Криволап, была бы значительно сложнее.

Два основных рычага, с помощью которых Трамп может быстро оказывать влияние, – это разведданные и то, что касается Starlink. Еще оружие, возможно. Они говорили, что могут приостановить продажу вооружения,

– пояснил Криволап.

В отличие от технологических ограничений, остановка военных поставок затронула бы интересы американского оборонного бизнеса. Поэтому угрозы прекратить продажу оружия эксперт воспринимает скептически.

Все эти предприятия военно-промышленного комплекса, которые являются спонсорами Демократической или Республиканской партии, – это деньги. PURL – это большие деньги. И если он осмелится кому-то хотя бы что-то задержать, его просто под плинтус загонят,

– подчеркнул авиационный эксперт.

Зато возможность ограничивать работу Starlink и передачу разведданных Криволап называет вполне реальной. Вопрос о работе спутниковой системы обострился после появления ограничений скорости терминалов, из-за которых украинские беспилотники начали терять связь.

Ответ Маска вызвал вопросы к Трампу

Когда стало известно о проблемах с терминалами, Федоров обратился непосредственно к Илону Маску с вопросом, что произошло. Предприниматель ответил, объяснив распределение полномочий между SpaceX и американскими государственными структурами.

Илон Маск совершенно корректно ответил, что компания SpaceX только обслуживает все это. А сами возможности полностью переданы Госдепартаменту и Пентагону. И в конечном итоге сам президент решает, что там делать. Если что-то изменилось, то изменилось только с этой стороны. Я здесь ни при чем,

– пересказал ответ Маска Криволап.

Реакция на это объяснение не ограничилась разговором между Федоровым и владельцем SpaceX. Ситуация вызвала обсуждение и среди американских политиков.

Таким образом, он не то чтобы подставил Трампа, ведь окончательное решение по этому вопросу принимает все-таки президент, а просто вывел его на чистую воду. И там были довольно серьезные вопросы к нему, в частности со стороны его окружения. Целая группа депутатов выступила с инициативой спросить Трампа, что же он такого наделал,

– рассказал авиационный эксперт.

На момент интервью, насколько было известно Криволапу, возможности Starlink для украинских военных уже восстановили до прежних условий. Украинские беспилотники снова могли работать на линии боевого столкновения в нужном режиме, тогда как ограничения на использование спутниковой связи российскими дронами продолжали действовать.

Криволап об ограничениях Starlink: смотрите видео