Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснив, які можливості впливу на Україну має адміністрація Дональда Трампа. Особливу увагу він звернув на відповідь Ілона Маска, після якої запитання виникли вже до американського президента.

Трамп має два важелі впливу на Україну

Проблеми із супутниковим зв'язком та передаванням розвідувальної інформації загострили питання залежності України від рішень Вашингтона. Водночас американська сторона допускала можливість призупинення продажу озброєння, хоча реалізація такого сценарію, як вважає Криволап, була б значно складнішою.

Два основні важелі, за допомогою яких Трамп може швидко впливати, – це розвіддані й те, що стосується Starlink. Ще зброя, можливо. Вони казали, що можуть призупинити продаж озброєння,

– пояснив Криволап.

На відміну від технологічних обмежень, зупинення військових постачань зачепило б інтереси американського оборонного бізнесу. Тому погрози припинити продаж зброї експерт сприймає скептично.

Усі ці підприємства військово-промислового комплексу, які є спонсорами Демократичної чи Республіканської партії, – це гроші. PURL – це великі гроші. І якщо він наважиться комусь хоча б щось затримати, його просто під плінтус заженуть,

– наголосив авіаційний експерт.

Натомість можливість обмежувати роботу Starlink та передавання розвідданих Криволап називає цілком реальною. Питання щодо роботи супутникової системи загострилося після появи обмежень швидкості терміналів, через які українські безпілотники почали втрачати зв'язок.

Відповідь Маска викликала запитання до Трампа

Коли стало відомо про проблеми з терміналами, Федоров звернувся безпосередньо до Ілона Маска із запитанням, що сталося. Підприємець відповів, пояснивши розподіл повноважень між SpaceX та американськими державними структурами.

Ілон Маск абсолютно коректно відповів, що компанія SpaceX тільки обслуговує все це. А самі можливості повністю передані Держдепартаменту й Пентагону. І зрештою сам президент вирішує, що там робити. Якщо щось змінилося, то змінилося тільки з цього боку. Я тут ні до чого,

– переказав відповідь Маска Криволап.

Реакція на це пояснення не обмежилася розмовою між Федоровим та власником SpaceX. Ситуація викликала обговорення й серед американських політиків.

Таким чином він не те щоб підставив Трампа, тому що остаточне рішення з цього питання ухвалює все-таки президент, а просто вивів його на чисту воду. І там були досить серйозні запитання до нього, з його оточення зокрема. Ціла група депутатів вийшла з ініціативою запитати Трампа, що ж він таке зробив,

– розповів авіаційний експерт.

На момент інтерв'ю, наскільки було відомо Криволапу, можливості Starlink для українських військових уже відновили до попередніх умов. Українські безпілотники знову могли працювати на лінії бойового зіткнення у потрібному режимі, тоді як обмеження на використання супутникового зв'язку російськими дронами продовжували діяти.

Криволап про обмеження Starlink: дивіться відео