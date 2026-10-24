"Это может сказать один человек": Свитан раскрыл, кто в США может стоять за ограничением Starlink

Недавние сбои в работе спутниковой связи на высоких скоростях вызвали волну вопросов среди украинских защитников и экспертов. Американские чиновники и частный бизнес перекладывают ответственность друг на друга.

Однако есть конкретное должностное лицо, которому точно известно, кто инициировал это решение. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что любые процессы, касающиеся военной спутниковой связи, проходят через оборонное ведомство Соединенных Штатов.

Кто отдавал приказ?

Как пояснил военный эксперт, предоставление спутниковой связи Украине полностью зависит от Пентагона, и без американского военного ведомства в этой сфере ничего не происходит. Это касается как специализированной военной системы Starshield, так и гражданского сегмента спутников компании SpaceX.

По словам эксперта, главный вопрос заключается в том, кто именно принял соответствующее решение и отдал приказ. Свитан подчеркнул, что окончательная подпись и непосредственное распоряжение военным остаются за главой оборонного ведомства США Питом Хэгсетом.

Он главный, он сидит, он подписывает. То есть у него последнее слово в этом смысле подачи команды уже непосредственно по войскам. Последнее слово за ним, но он точно знает, чью команду он выполняет. Он должен ответить,

– подчеркнул полковник запаса.

Обратите внимание! Несмотря на заявления Трампа о том, что связь уже полностью восстановлена, Зеленский сообщил, что ограничение скорости для терминалов спутниковой связи Starlink компании SpaceX и военной системы Starshield до сих пор остаются в силе. Это создает дополнительные трудности для украинских военных.

Он добавил, что выяснить причины и виновников этого указания должны уполномоченные структуры в Вашингтоне. В частности, разобраться в ситуации способна специальная комиссия Конгресса США, ведь американские сенаторы уже начали поднимать этот вопрос.

Военный эксперт отметил, что искусственное установление скоростных ограничений существенно затруднило работу средств поражения. Дроны противовоздушной обороны и перехватчики нуждаются в высоких скоростях для эффективного преследования воздушных целей противника.

У нас большая часть средств поражения, которая зависит от спутниковой связи, практически обездвижена. Некоторые перехватчики не могут лететь со скоростью 160 километров в час, им нужна значительно большая скорость,

– подчеркнул Свитан.

Он обратил внимание на то, что боевые дроны обычно движутся со скоростью 200–250 километров в час. Из-за потери спутникового контакта на высоких скоростях аппараты теряли управление во время выполнения боевых задач.

Свитан подчеркнул, что военная техника не должна зависеть исключительно от одного канала связи. По его словам, существуют проверенные временем автономные системы наведения, способные работать без внешнего спутникового сигнала.

"До установления спутниковой связи без проблем выходили и выполняли боевые задачи по гироскопической системе. Можно без спутника выходить, выполнять боевую задачу, выходить в зону ожидания, а дальше задействовать машинное зрение для донаведения на цель", – резюмировал военный эксперт.

Свитан об ограничениях работы Starlink: смотрите видео