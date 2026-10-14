Из-за сбоев в работе Starlink Украина может лишиться защиты от реактивных "Шахедов", – "Флэш"

Ограничения скорости Starlink могут затруднить работу украинских дронов-перехватчиков, уничтожающих российские реактивные "Шахеды". Из-за потери телеметрии, видеосигнала и канала управления ВСУ рискуют лишиться одного из важных инструментов противодействия скоростным целям.

О возможных последствиях в комментарии 24 Канала предупредил советник по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Почему ограничения Starlink угрожают перехвату дронов?

Спутниковую связь Starlink, в частности военную версию Starshield, используют для управления беспилотниками, которые перехватывают российские ударные дроны. Особенно важны эти системы в ходе борьбы с реактивными "Шахедами", которые движутся с высокой скоростью и требуют быстрой реакции украинских средств перехвата.

Сергей Бескрестнов обратил внимание, что украинские дроны-перехватчики также вынуждены развивать скорость свыше 160 километров в час, чтобы догонять скоростные цели. Однако после введения ограничений на уровне 100 миль в час – примерно 161 километр в час – во время полета могут возникать проблемы со связью.

В случае потери телеметрии, видеосигнала и канала управления оператору становится сложнее контролировать беспилотник и наводить его на цель. Это может снизить эффективность перехвата реактивных "Шахедов" и создать дополнительные риски для защиты украинского неба.

О перебоях во время работы беспилотников сообщали и украинские военные. В частности, в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск заявили о проблемах со связью на Гуляйпольском направлении.

Во время полетов беспилотников связь могла пропадать на 10–20 секунд уже при скорости 110–120 километров в час. Из-за нестабильности одному из подразделений беспилотных систем пришлось отменить часть запланированных миссий.

Такие перебои могут быть особенно критичными для дронов-перехватчиков: при атаке скоростной воздушной цели даже кратковременная потеря управления способна помешать выполнению задачи.

Волонтер Сергей Стерненко и Сергей Бескрестнов предположили, что ограничения могли быть введены по запросу администрации президента США Дональда Трампа.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к Илону Маску с предупреждением о возможном использовании технологий в политических целях.

"Илон Маск, большой босс, ты снова используешь свои продукты в политических целях? Как твои европейские клиенты, мы следим за тобой", – написал Сикорский.

Стоит отметить, что именно Польша оплачивает работу Starlink в Украине.