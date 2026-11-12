Starlink снова не работает: военный объяснил, как это отразится на Украине

Поступали сообщения о том, что в Украине вновь ограничили работу системы Starshield, разработанной для военных нужд США. Эту проблему необходимо решить как можно скорее.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко. По его словам, украинские дроны-перехватчики управляются именно с помощью Starlink. Это серьезный удар по украинской ПВО.

Что нужно делать?

Как подчеркнул Мусиенко, хотя ситуация крайне неприятна, но пока не стоит искать виновных в этой проблеме. Конечно, не исключено, что Соединенные Штаты снова оказывают давление на Украину на фоне переговоров.

У нас ухудшились погодные условия. Поэтому враг пытается усилить удары реактивными и другими дронами. Нам нужна стабильная связь, чтобы их сбивать,

– подчеркнул Мусиенко.

Очень хорошо, что эту проблему снова публично обсуждают. В прошлый раз именно огласка помогла решить этот вопрос. Поэтому открытая коммуникация вполне оправдана.

Как ограничение работы Starlink повлияет на ПВО: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что в Украине снова начали ограничивать работу системы Starshield на высоких скоростях. Все это затруднит работу вертолетов, преследующих "Шахеды", и дронов-перехватчиков.