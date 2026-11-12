Starlink знову не працює: військовий пояснив, як це вдарить по Україні

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко. За його словами, українські дрони-перехоплювачі керуються саме за допомогою Starlink. Це суттєвий удар по українській ППО.

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Що потрібно робити?

Як наголосив Мусієнко, хоч ситуація вкрай неприємна, але поки не варто шукати винних у цій проблемі. Звісно, не виключено, що Сполучені Штати знову тиснуть на Україну на тлі переговорів.

У нас погіршилися погодні умови. Тому ворог намагається посилити удари реактивними та іншими дронами. Нам потрібен сталий зв'язок, щоб їх збивати– підкреслив Мусієнко.

Надзвичайно добре, що цю проблему знову публічно проговорюють. Минулого разу саме розголос допоміг розв'язати це питання. Тому відкрита комунікація є цілком виправданою.

Як обмеження роботи Starlink вплине на ППО: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, радник президента України з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що Україні знову почали обмежувати роботу системи Starshield на високих швидкостях. Все це ускладнить роботу вертольотів, які переслідують "Шахеди", та дронів-перехоплювачів.